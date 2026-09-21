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Resumen

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Letrero de CNN en el stand de la cadena en el área de prensa de la Casa Blanca, luego de que a los periodistas de la cadena se les negara la entrada a los terrenos de la Casa Blanca, el 19 de septiembre de 2026 en Washington, DC. Foto: Getty Images vía AFP
Letrero de CNN en el stand de la cadena en el área de prensa de la Casa Blanca, luego de que a los periodistas de la cadena se les negara la entrada a los terrenos de la Casa Blanca, el 19 de septiembre de 2026 en Washington, DC. Foto: Getty Images vía AFP
/ GRAEME SLOAN
Por Agencia AFP

Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico demandarán a la administración estadounidense por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes en un comunicado conjunto.

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