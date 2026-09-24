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Resumen

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Los periodistas de MS NOW, Laura Barron-Lopez y Jake Traylor, informan desde la Casa Blanca después de que un juez federal ordenara la restitución de sus credenciales de prensa, el 24 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Los periodistas de MS NOW, Laura Barron-Lopez y Jake Traylor, informan desde la Casa Blanca después de que un juez federal ordenara la restitución de sus credenciales de prensa, el 24 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia AFP

Periodistas de CNN, MS Now y Politico fueron admitidos de nuevo en la Casa Blanca el jueves sobre el mediodía, gracias a la decisión judicial que restituyó el acceso de los tres medios, seis días después de que Donald Trump los revocara.

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