Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía donde aparece Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ Tribunal del Distrito de Columbia
Fotografía donde aparece Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ Tribunal del Distrito de Columbia
/ Tribunal del Distrito de Columbia
Por Agencia EFE

Cole Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, se tomó un selfi armado ante el espejo de su habitación del hotel minutos antes del intento de atentado, informó la fiscalía este miércoles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.