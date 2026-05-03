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El agresor en la Gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, de 31 años, no se declaró ni culpable, ni inocente en su primera vista ante un Juez Federal en EEUU. Foto: AFP
El agresor en la Gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, de 31 años, no se declaró ni culpable, ni inocente en su primera vista ante un Juez Federal en EEUU. Foto: AFP
Por Agencia AFP

Los investigadores hallaron pruebas contundentes de que el presunto tirador que intentó irrumpir en una gala de medios de comunicación en Washington a la que asistía el presidente de Estados Unidos Donald Trump disparó efectivamente contra un agente del Servicio Secreto, dijo este domingo una fiscal federal.

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