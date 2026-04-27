Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cole Thomas Allen dejó un manifiesto de 1.052 palabras donde expresaba que el objetivo de su ataque era la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Cole Thomas Allen dejó un manifiesto de 1.052 palabras donde expresaba que el objetivo de su ataque era la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Por Agencia AFP

Cole Allen, el hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue procesado el lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.