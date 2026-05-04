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Cole Allen, el hombre arrestado por el incidente del tiroteo en la cena de corresponsales en Washington, en un tribunal federal, en Washington, el 27 de abril de 2026. (Dana Verkouteren / AP)
Cole Allen, el hombre arrestado por el incidente del tiroteo en la cena de corresponsales en Washington, en un tribunal federal, en Washington, el 27 de abril de 2026. (Dana Verkouteren / AP)
Por Agencia EFE

La jueza pidió este lunes disculpas a Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, por las duras condiciones a las que fue sometido en prisión, pues estuvo varios días en una celda de aislamiento pese a las quejas de sus abogados.

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