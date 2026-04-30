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Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado 25 de abril. (Captura de video)
Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado 25 de abril. (Captura de video)
Por Agencia EFE

La fiscalía federal de Washington compartió este jueves un vídeo donde se muestra a Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, disparando contra un agente del Servicio Secreto antes de ser detenido.

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