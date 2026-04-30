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Cole Allen se tomó un selfie en un espejo antes de intentar asesinar a Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP).
Cole Allen se tomó un selfie en un espejo antes de intentar asesinar a Donald Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP).
Por Agencia EFE

Una jueza del Distrito de Columbia dictaminó este jueves prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

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