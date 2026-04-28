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Resumen

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Cole Allen, de 31 años, viajó de California a Washington. El lunes fue acusado por el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Donald Trump. (Redes Sociales / EFE).
Cole Allen, de 31 años, viajó de California a Washington. El lunes fue acusado por el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Donald Trump. (Redes Sociales / EFE).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Cole Allen construyó dos historias en paralelo. Una, la que contó a quienes lo rodeaban: tenía una “emergencia personal”, una supuesta entrevista de trabajo, explicaciones breves para justificar su ausencia. La otra, la que fue tomando forma lejos de su entorno: un viaje en tren desde California hasta Washington, una planificación que incluía objetivos políticos y una presencia creciente en redes sociales donde el contenido sobre videojuegos dio paso, con los meses, a mensajes cada vez más radicalizados contra el gobierno de Donald Trump.

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