Cole Allen construyó dos historias en paralelo. Una, la que contó a quienes lo rodeaban: tenía una “emergencia personal”, una supuesta entrevista de trabajo, explicaciones breves para justificar su ausencia. La otra, la que fue tomando forma lejos de su entorno: un viaje en tren desde California hasta Washington, una planificación que incluía objetivos políticos y una presencia creciente en redes sociales donde el contenido sobre videojuegos dio paso, con los meses, a mensajes cada vez más radicalizados contra el gobierno de Donald Trump.

Esa doble vida —el engaño en lo personal y la escalada en lo digital— es hoy una de las claves para entender cómo un profesor descrito como “normal y amable” por su entorno terminó acusado de intentar perpetrar un acto de violencia política en uno de los eventos más vigilados de la capital estadounidense, la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca.

El ataque ocurrió la noche del sábado, cuando se escucharon disparos en el hotel Washington Hilton. Allen consiguió alcanzar a un agente a quien salvó su chaleco antibalas antes de ser reducido y detenido. De manera paralela, el presidente Trump y otros funcionarios de alto perfil como el vicepresidente JD Vance fueron protegidos y evacuados por el Servicio Secreto.

Captura de video facilitado por la Casa Blanca donde se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena con corresponsales en Washington. (EFE/ Casa Blanca). / POOL CASA BLANCA

Agentes desenfundan sus armas tras escucharse fuertes disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP / MANDEL NGAN

Allen compareció el lunes ante la justicia, que lo imputó por cargos de intentar asesinar al presidente y por dos delitos relacionados con armas de fuego. Enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable.

Cronología del ataque. (Chatgpt).

Las mentiras sobre el viaje a Washington

Cole Allen, de 31 años, planeó cuidadosamente su viaje a Washington ocultando sus verdaderas intenciones a su entorno más cercano.

De acuerdo con una reconstrucción de su plan hecha por el diario The New York Times, antes de partir desde California, dio distintas versiones para justificar su ausencia.

A sus colegas y a los estudiantes a los que daba clases les dijo que tenía una “emergencia personal”, mientras que a sus padres les aseguró que viajaría por una supuesta “entrevista”. Estas explicaciones formaban parte de un engaño deliberado para encubrir un plan que, según las autoridades, ya tenía definido.

Allen viajó en tren desde California hasta Washington, pasando por Chicago. Una vez en la capital de Estados Unidos, se registró en el hotel Hilton uno o dos días antes de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que convoca a altos funcionarios del gobierno y al que por primera vez acudiría Trump.

De acuerdo con un manifiesto atribuido a él y obtenido por las fuerzas de seguridad, su objetivo era atacar a miembros del gobierno, incluido el presidente.

En el manifiesto, Allen establecía una lista de “objetivos” entre funcionarios, ordenados por rango, y expresaba motivaciones políticas, incluyendo su indignación contra políticas de la Casa Blanca y referencias indirectas al presidente Trump. También mostraba una mezcla de remordimiento por engañar a su familia y gratitud hacia ellos.

Fotografía difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que muestra una pistola que fue recuperada tras el arresto de Cole Allen. (EFE/ Departamento de Justicia de EE.UU.).

Fotografía difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que muestra una escopeta que fue recuperada tras el arresto de Cole Allen. (EFE/ Departamento de Justicia de EE.UU.). / Departamento de Justicia de EE.UU.

Fotografía difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que muestra varios cuchillos que fueron recuperados tras el arresto del asaltante de la gala de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen. (EFE/ Departamento de Justicia de EE.UU.). / Departamento de Justicia de EE.UU.

Las autoridades sostienen que actuó solo y que había adquirido armas previamente: una pistola en el 2023 y una escopeta en el 2025.

El día del ataque, logró atravesar un control de seguridad en el hotel armado con cuchillos, una escopeta y una pistola, antes de intercambiar disparos con agentes federales y ser detenido.

De hablar de videojuegos a la radicalización política

En cuanto a su actividad digital, esta muestra que Allen tuvo una evolución progresiva desde intereses cotidianos hasta una radicalización política más explícita y agresiva.

La cadena CNN rastreó su actividad en redes sociales y estableció que en el 2022, sus intereses estaban centrados principalmente en los videojuegos. Publicaba sobre Super Smash Bros y promovía su canal de YouTube con contenido relacionado. No daba señales de una inclinación política extrema.

Sin embargo, a partir del 2024 su actividad cambió de forma notable. Comenzó a compartir y amplificar contenido político, incluyendo publicaciones que comparaban a Donald Trump con Adolf Hitler. También difundió mensajes que cuestionaban procesos democráticos, como llamados a anular resultados de las elecciones. Además, teorías sin fundamento sobre el intento de asesinato de Trump en Pensilvania, sugiriendo que podría haber sido un montaje.

En el 2025, su discurso se volvió aún más directo y hostil. En la red social Bluesky criticaba con frecuencia al gobierno de Trump, lo calificaba de “traidor” y expresaba frustración porque, según él, nadie actuaba contra el presidente. En paralelo, empezó a publicar mensajes que promovían la compra de armas, como uno en el que afirmaba que “el mejor momento para comprar un arma fue hace días; el segundo mejor momento es hoy”.

CNN explicó que las cuentas que utilizaba —como “CForce3000” en X y “coldforce” en Bluesky— fueron vinculadas a él por investigadores, quienes analizaron miles de publicaciones archivadas. Estas coinciden con el contenido de un mensaje que habría enviado a su familia minutos antes del ataque, donde expresaba su enojo hacia el gobierno y detallaba intenciones violentas.

Según las autoridades, el análisis de estas publicaciones y de sus dispositivos electrónicos refuerza la hipótesis de una animadversión creciente hacia Trump y su administración, así como una posible motivación política detrás del ataque.

¿Quién es Cole Allen?

Cole Thomas Allen dejó un manifiesto de 1.052 palabras donde expresaba que el objetivo de su ataque era la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Residente en Torrance, California, Cole Allen es un ingeniero mecánico formado en el California Institute of Technology (CalTech).

CalTech le confirmó a CBS que Allen se graduó en el 2017.

Además, tiene una maestría en ciencias de la computación por la Universidad Estatal de California (2025).

En el ámbito laboral, tiene experiencia en desarrollo de software educativo y desde el 2020 trabaja como profesor y tutor en la firma C2 Education, además de ser desarrollador independiente de videojuegos.

En diciembre del 2024 fue nombrado “profesor del mes” en C2 Education.

Allen habría realizado prácticas en un laboratorio vinculado a la NASA en el 2014, según perfiles profesionales atribuidos a él, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios estadounidenses, Allen era considerado un docente “inteligente, amable y tranquilo”, sin señales públicas de conductas violentas previas.

No se le conocen antecedentes penales, lo que refuerza la hipótesis de un atacante individual difícil de detectar por los servicios de seguridad.