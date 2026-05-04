Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, fue retirado de la celda de aislamiento y trasladado a una ordinaria antes de una audiencia judicial de este lunes para revisar sus condiciones de reclusión.

El hombre, de 31 años y residente en California, estaba recluido en una prisión de Washington bajo vigilancia por riesgo de suicidio, unas condiciones estrictas que sus abogados habían denunciado previamente como innecesarias.

Según consta en documentos judiciales, la defensa solicitó recientemente anular la audiencia prevista para este lunes sobre las condiciones de reclusión de Allen, tras constatar que ya no se encontraba bajo el programa de prevención de suicidio.

No obstante, la jueza Zia Faruqui, del tribunal federal del Distrito de Columbia, denegó la petición y ordenó mantener la audiencia porque tiene “serias preocupaciones sobre el aislamiento injustificado” al que fue sometido el acusado durante varios días y quiere explicaciones de las autoridades penitenciarias.

Una celda de seguridad en la cárcel de Washington es una habitación acolchada con luz permanente y aislamiento total, donde el recluso permanece bajo vigilancia continua, con restricciones estrictas de movimiento y sin acceso a teléfono.

El agresor en la Gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, de 31 años, no se declaró ni culpable, ni inocente en su primera vista ante un Juez Federal en EEUU. Foto: AFP

Allen fue detenido el pasado 25 de abril tras burlar un control de seguridad e intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, con presencia de Trump; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y otras autoridades.

Su intento desató un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intentar asesinar al presidente, delito que puede acarrear cadena perpetua, y de dos cargos relacionados con el uso de armas.

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