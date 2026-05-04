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Esta imagen, publicada como parte del escrito del Gobierno de EE. UU. en apoyo de la prisión preventiva presentado el 29 de abril de 2026, muestra una foto que el acusado Cole Allen se tomó a sí mismo en un espejo aproximadamente a las 20:03 h (hora del Este) mientras se encontraba en su habitación del hotel Washington Hilton, en Washington D. C., el 25 de abril de 2026, según el escrito. Foto: Fiscal federal del Distrito de Columbia / AFP
Esta imagen, publicada como parte del escrito del Gobierno de EE. UU. en apoyo de la prisión preventiva presentado el 29 de abril de 2026, muestra una foto que el acusado Cole Allen se tomó a sí mismo en un espejo aproximadamente a las 20:03 h (hora del Este) mientras se encontraba en su habitación del hotel Washington Hilton, en Washington D. C., el 25 de abril de 2026, según el escrito. Foto: Fiscal federal del Distrito de Columbia / AFP
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Por Agencia EFE

Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, fue retirado de la celda de aislamiento y trasladado a una ordinaria antes de una audiencia judicial de este lunes para revisar sus condiciones de reclusión.

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