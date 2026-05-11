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Cole Allen, de 31 años, viajó de California a Washington. El lunes fue acusado por el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Donald Trump. (Redes Sociales / EFE).
Cole Allen, de 31 años, viajó de California a Washington. El lunes fue acusado por el ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que asistió el presidente Donald Trump. (Redes Sociales / EFE).
Por Agencia EFE

Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró este lunes no culpable de los cuatro cargos federales en su contra durante una comparecencia ante un tribunal en Washington.

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