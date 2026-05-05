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El sospechoso Cole Allen corriendo a través de un control de seguridad de un hotel durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de abril de 2026. (HANDOUT / Fiscal Federal del Distrito de Columbia / AFP)
El sospechoso Cole Allen corriendo a través de un control de seguridad de un hotel durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de abril de 2026. (HANDOUT / Fiscal Federal del Distrito de Columbia / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un gran jurado de Estados Unidos acusó este martes a Cole Allen, sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un cuarto cargo por agresión a un agente con un arma mortal durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

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