Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de un avión de la compañía American Airlines. Foto: EFE/ Orlando Barría
Fotografía de archivo de un avión de la compañía American Airlines. Foto: EFE/ Orlando Barría
Por Agencia AFP

Las autoridades colombianas investigan el origen de un posible impacto de bala hallado en el ala de un avión de American Airlines que realizó un viaje ida y vuelta entre Miami y Medellín, informó el martes la prensa estadounidense.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.