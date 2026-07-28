Colt Gray, el adolescente acusado del tiroteo mortal en la escuela secundaria Apalachee High School de Georgia, asiste a una audiencia en el juzgado del condado de Barrow, en Winder (Georgia), el 9 de diciembre de 2025. Foto: Mike Stewart / POOL / AFP
Colt Gray, el adolescente acusado del tiroteo mortal en la escuela secundaria Apalachee High School de Georgia, asiste a una audiencia en el juzgado del condado de Barrow, en Winder (Georgia), el 9 de diciembre de 2025. Foto: Mike Stewart / POOL / AFP
/ MIKE STEWART
Por Agencia EFE

Colt Gray, el joven que a los catorce años mató a cuatro personas en su escuela del estado de Georgia, fue condenado este martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima que la ley permitía por su edad en el momento del ataque.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.