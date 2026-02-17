Padre de un adolescente que perpetró un tiroteo en Estados Unidos enfrenta juicio por asesinato

Escuchar
Colt Gray, el adolescente acusado del tiroteo mortal en la escuela secundaria Apalachee High School de Georgia, asiste a una audiencia en el juzgado del condado de Barrow, en Winder (Georgia), el 9 de diciembre de 2025. Foto: Mike Stewart / POOL / AFP
Por Agencia AFP

El padre de un adolescente que mató a cuatro personas en una escuela secundaria de Estados Unidos fue sometido a juicio en el estado sureño de Georgia, un caso poco común en el que un progenitor enfrenta cargos por un tiroteo perpetrado por su hijo.

