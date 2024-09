En el 2023, cuando tenía 13 años, Colt Gray, llamó la atención de las autoridades. Había publicado en Internet mensajes donde amenazaba con perpetrar un tiroteo en su escuela de Georgia, en Estados Unidos. No fue arrestado porque los investigadores no hallaron pruebas suficientes en su contra. Más de un año después, el menor abrió fuego el miércoles en la secundaria Apalachee, matando a cuatro personas e hiriendo a nueve. Esto es lo que se sabe del atacante que desató un nuevo baño de sangre en el sistema educativo del país norteamericano.

Tras el ataque del miércoles, Gray, ahora de 14 años, fue detenido y ha sido acusado de asesinato como adulto. El adolescente usó un fusil de asalto para matar a dos estudiantes y dos profesores en el pasillo de su aula de álgebra.

“En mayo de 2023, el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI recibió varias pistas anónimas sobre amenazas en Internet sobre la comisión de un tiroteo en una escuela en un lugar y momento no identificados”, dijeron el FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson en un comunicado conjunto. Las amenazas en Internet contenían fotos de armas, indicaron.

Las cuatro víctimas del tiroteo.

La gente se reúne durante una vigilia por las víctimas de un tiroteo en una escuela de Georgia. (EFE/EPA/ERIK S. MENOR).

“En 24 horas, el FBI determinó que la publicación en Internet se originó en Georgia, y la Oficina de Campo de Atlanta del FBI remitió la información a la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson para que tomara medidas”, agregaron.

Entonces, la oficina del sheriff identificó a un posible sospechoso, un varón de 13 años, y lo entrevistó junto a su padre, dijeron las autoridades. El FBI confirmó que el niño es la misma persona que está bajo custodia por el tiroteo mortal del miércoles.

“El padre declaró que tenía armas de caza en la casa, pero dijo que el sujeto no tenía acceso a ellas sin supervisión. El sujeto negó haber hecho las amenazas en Internet. El condado de Jackson alertó a las escuelas locales para que siguieran vigilando al sujeto”, informaron las agencias.

Cuando se le preguntó al adolescente sobre la amenaza, este le dijo a un investigador que “nunca diría algo así, ni siquiera en broma”.

“En ese momento, no había causa probable para la detención o para tomar cualquier acción adicional de aplicación de la ley a nivel local, estatal o federal”, sostuvieron.

Un grupo de personas reza un día después del tiroteo mortal en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia, ocurrido el 4 de septiembre de 2024. (EFE/EPA/ERIK S. MENOR). / ERIK S. LESSER

De acuerdo con la agencia AP, la información llegó al FBI de personas que estaban en Australia y California, quienes habían visto los comentarios hechos por un usuario de un grupo de chat en la plataforma de redes sociales Discord.

Gray se encuentra actualmente detenido en el Centro Regional de Detención Juvenil de Gainesville, informó a CNN el director de comunicaciones del Departamento de Justicia Juvenil de Georgia, Glenn Allen.

El diario The New York Times informó que tras la inspección realizada en el dormitorio del menor, las autoridades encontraron pruebas que confirman su interés por otros tiroteos, especialmente por la matanza en el instituto de Parkland, en Florida, donde en el 2018 Nikolas Cruz, de 19 años, asesinó a 14 adolescentes y tres adultos.

Colt Gray será juzgado como adulto.

¿Cómo fue el ataque?

Lyela Sayarath, de 16 años, dijo a CNN que Colt Gray se sentó a su lado el miércoles en una clase de álgebra.

Agregó que este salió de clase temprano, alrededor de las 9:45 a.m. Ella pensó que habría ido al baño o que se estaba escapando de la clase, algo que solía hacer.

Hacia el final de la clase, por los altoparlantes alguien pidió al maestro del salón que revisara su correo electrónico, contó Lyela a CNN.

Poco después, Gray apareció detrás de la puerta del aula, que estaba cerrada, dijo Lyela. Otra alumna que se acercó a la puerta se echó hacia atrás de un salto cuando vio que el adolescente llevaba un arma.

“Supongo que vio que no le íbamos a dejar entrar”, dijo Lyela. “Y supongo que el aula de al lado tenía la puerta abierta, así que creo que empezó a disparar en el aula”.

Al principio, Lyela oyó una ráfaga de disparos –entre 10 y 15– y luego fueron “uno tras otro”, dijo a CNN.

Los estudiantes se tiraron al suelo y se arrastraron hasta una esquina, narró.

“Parecía que no lo había planeado demasiado bien o que no era muy bueno con el arma, porque no intentó disparar a nuestra puerta. En cuanto vio que no podía entrar, se fue a la siguiente aula”, agregó.

Dos oficiales encontraron al tirador minutos después de que se reportaran los disparos, dijo Chris Hosey, director de la Oficina de Investigación de Georgia. El adolescente se rindió de inmediato y fue detenido.

El sospechoso utilizó un “arma tipo AR [rifle de asalto]”, afirmó Hosey. El modelo exacto de arma no fue especificado.

Las autoridades investigan cómo el adolescente obtuvo el arma y cómo la introdujo en la escuela, que tiene unos 1.900 estudiantes.

"Era callado y se saltaba las clases"

Lyela Sayarath dijo también que Gray era un chico “bastante callado”.

“En realidad nunca hablaba. Era bastante callado. La mayoría de las veces no estaba, simplemente no venía al colegio o se saltaba las clases. Pero incluso cuando hablaba, eran respuestas de una palabra o solo frases cortas”, manifestó. “No podría decirte cómo sonaba su voz, ni siquiera describirte su cara. Solo estaba ahí”.

Agregó que no le sorprendió que él fuera el tirador. “Cuando piensas en los tiradores y en cómo actúan o las cosas que hacen, normalmente es el chico callado o ese es el estereotipo, y él era el que se ajustaba a esa descripción en nuestra clase”, declaró a CNN.