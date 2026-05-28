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Un grafiti pintado en una pared de una calle del norte de Belém, estado de Pará, Brasil, que dice "no robar" en portugués y lleva las iniciales CV, que suelen estar vinculadas al Comando Vermelho, el 8 de noviembre de 2025. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Un grafiti pintado en una pared de una calle del norte de Belém, estado de Pará, Brasil, que dice "no robar" en portugués y lleva las iniciales CV, que suelen estar vinculadas al Comando Vermelho, el 8 de noviembre de 2025. (Pablo PORCIUNCULA / AFP)
/ PABLO PORCIUNCULA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la designación de las organizaciones criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC) en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) a partir del 5 de junio de 2026.

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