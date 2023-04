De acuerdo con Noticias Telemundo, el rifle semiautomático AR-15 ha matado a casi el 63% de las personas fallecidas en un tiroteo masivo desde el año 2012.

Es decir, si se cuentan los 10 tiroteos masivos con AR-15 que hubo desde el 2012 con al menos 10 muertos, el total de fallecidos fue de 207. En el mismo período pero en matanzas donde se usaron otras armas el total de víctimas llegó a 122.

Un trabajador inspecciona un arma AR-15 en Davidson Defense en Orem, Utah, el 20 de marzo de 2020. (Foto de GEORGE FREY / AFP). / GEORGE FREY

El origen del rifle AR-15

El arma fue creada en los años 50 del siglo pasado para el combate en las junglas de Vietnam. El objetivo era sustituir el armamento obsoleto del Ejército de Estados Unidos.

Por esos años, los soviéticos contaban con los fusiles Kalashnivov AK-47, que eran baratos, fáciles de producir, ligeros y muy resistentes, tanto que en la actualidad son las armas favoritas de muchos ejércitos regulares y de agrupaciones subversivas.

De acuerdo con el diario español ABC, el Gobierno de Estados Unidos contactó a la empresa ArmaLite Division de Fairchild Engine & Airplane Corp para diseñar un fusil de supervivencia para la Fuerza Aérea y, en cuestión de semanas, la compañía presentó el AR-5, que fue un éxito debido a que estaba hecha con materiales ligeros como el plástico y el aluminio en lugar del metal y la madera.

Luego ArmaLite diseñó y presentó el AR-10, que no fue lo esperado. Por ello, en 1957 se pidió a la compañía que diseñara un nuevo fusil de calibre 5,56 mm. Eugene Stoner, ingeniero de la empresa, usó las mejores características de las armas en el mercado –entre ellas el famoso STG-44 alemán– en su prototipo, las mezcló con sus ideas y así nació el rifle AR-15.

ArmaLite vendió el diseño del AR-15 a Colt y el fusil pasó a formar parte del sistema militar estadounidense como el rifle M16.

Luego, el 1963, Colt presentó en el mercado el AR-15 como la versión semiautomática del fusil M16 para ser vendido a civiles.

Un kit de conversión de cargador fijo CompMag para un rifle AR-15, instalado para hacer que el arma cumpla con los requisitos de estados restrictivos como California. (Foto de Patrick T. FALLON / AFP). / PATRICK T. FALLON

¿Cómo es el rifle AR-15?

Una explicación de CNN indica que el AR-15 es un arma táctica que permite cargadores de alta capacidad, lo que le da al atacante un enorme poder letal sin perder tiempo en recargar su munición. Es confiable, rápida y puede usar cargadores con amplia munición.

Se trata de un arma semiautomática, es decir, cada vez que se dispara el gatillo dispara una sola bala y se recarga la siguiente. En el caso de las armas automáticas (en el caso de las AR-15 diseñadas solo para uso militar) si se mantiene apretado el gatillo se vacía el cargador.

Pero, como indica CNN, algunos rifles AR-15 se pueden modificar y convertir en armas automáticas. “Un atacante avezado puede disparar hasta 60 balas al minuto y puede conseguir cargadores modificados”, refiere CNN.

El alcance de la bala oscila entre los 400 y 600 metros y son armas que se suelen ver en competencias de tiro o en actividades de caza.

Los chalecos antibalas que usa la policía no protegen de forma total contra los proyectiles del AR-15.

Según el diario “The Washington Post”, los rifles AR-15 disparan balas muy pequeñas a alta velocidad que no siguen una trayectoria en línea recta. Esto causa un “efecto de explosión” que destroza los órganos que impacta y hace prácticamente imposible la recuperación de la víctima. En caso de que el afectado sobreviva, se expone a secuelas mortales.

¿Cuánto cuesta un rifle AR-15?

Dependiendo de la marca, los accesorios y otras características, un AR-15 puede costar desde menos de US$500 en internet hasta más de US$3.000.

En la página de Daniel Defense, la empresa que fabricó el arma que utilizó el atacante de Uvalde Salvador Ramos, quien en mayo del 2022 mató a 21 personas en la Escuela Primaria Robb, pueden encontrarse rifles AR-15 de entre US$1.800 y US$3.400.

Michael Weeks, dueño de una tienda de armas en Georgia, le dijo a CNN en el 2017 que en la época en la que estaban prohibidos estos rifles los precios aumentaron a más de US$1.000 en promedio y cuando se levantó el veto en su tienda los vendía desde US$400.

Cabe precisar que entre 1994 y el 2004 estuvieron prohibidas las armas de asalto para uso civil en Estados Unidos.

Un cliente observa un rifle de estilo AR-15 hecho a medida en Davidson Defense en Orem, Utah, el 4 de febrero de 2021. (GEORGE FREY / AFP). / GEORGE FREY

¿Por qué es una de las armas favoritas?

Un informe de la agencia AP del 2022 reveló que los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos ganaron más de 1.000 millones de dólares por la venta de rifles estilo AR-15 en la última década.

Un estudio realizado por la organización Small Arms Survey en el 2018 estimó que unas 400 millones de armas circulan en el país. De estas, unos 20 millones serían rifles AR-15, según el grupo National Shooting Sports Foundation.

¿Y por qué es tan popular? En sus estrategias de ventas, los fabricantes remarcan que estas armas están dirigidas a hombres jóvenes como una forma de probar su masculinidad, según la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Matthew Walther, editor de The Lamp, una revista literaria católica, escribió en The New York Times que “el AR-15 se sitúa en la intersección de una afición relativamente inocente y la siniestra popularización de rasgos de la cultura miliciana de la década de 1990, incluso entre personas que llevan una vida apegada a la ley. El principal argumento de venta del AR-15 es que puede modificarse, configurarse y volver a imaginarse de manera infinita. Puede ser más ruidosa o más silenciosa, más fácil de cargar, manipular, disparar y recargar o más letal. Está pensada para combinarse con una gama al parecer interminable de culatas y empuñaduras personalizables, dispositivos de mitigación de explosiones, cañones de pistón y juegos de conversión. Estos componentes se combinan a su vez con un amplio surtido de accesorios: chalecos, cascos, correas y otros equipos que siempre se denominan ‘tácticos’”.

Esta imagen de captura de video, cortesía del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, muestra a Audrey Hale sosteniendo un rifle de asalto en el edificio de la Escuela Covenant. (AFP). / -

¿Por qué no se prohibe el rifle AR-15?

Tras cada matanza de alto impacto en Estados Unidos, las ventas de rifles AR-15 se disparan. Ocurrió tras la masacre en la escuela primaria Sandy Hook en el 2012; la matanza en el cine de Aurora, en Colorado, también en el 2012; en la de San Bernardino, California, del 2015; y tras la de Uvalde, en Texas, en el 2022. ¿La razón? el temor a que el Gobierno finalmente prohíba su comercialización. Pero no es fácil llegar a ese punto.





Las armas de asalto del estilo del rifle AR-15 estuvieron prohibidas para su uso civil en Estados Unidos entre 1994 y el 2004. Desde ese año el veto no ha podido ser reactivado.

El veto de 1994 fue gracias a una iniciativa del entonces presidente Bill Clinton, que tuvo el apoyo tanto de demócratas como de republicanos en el Congreso.

La prohibición de Clinton tenía una cláusula que establecía que caducaría a los 10 años si el Congreso no la aprobaba de nuevo.

CNN expica que solo hay conversaciones para reinstaurar el veto, pero para que sea realidad se necesitaría un proyecto de ley del Congreso. Y tal como están las posiciones de los congresistas, en el corto plazo una iniciativa de ese tipo no prosperaría en el Capitolio.

Las 10 peores masacres con un rifle AR-15