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Resumen

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El posible fallo favorecería la postura republicana y endurecería las normas de votación a nivel nacional. (Foto: Robyn Beck / AFP)
El posible fallo favorecería la postura republicana y endurecería las normas de votación a nivel nacional. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Por Milagros Asto Sánchez

Donald Trump lleva años abogando por restringir el voto por correo. Ha dicho que su existencia permite el escenario perfecto para un fraude en las urnas y hasta ha secundado teorías de la conspiración con miras a cambiar las reglas electorales. Esta semana, el presidente de Estados Unidos obtuvo una victoria cuando el Tribunal Supremo le permitió seguir adelante con sus planes para limitar el voto por correo, al menos por ahora.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.