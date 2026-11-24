Sin apenas comida, tratado “como un criminal” y sin saber cuándo podrá volver a casa: así se encuentra Santi Almarcha, el estudiante catalán de 22 años internado desde hace unos diez días en Estados Unidos tras ser detenido por el ICE, la policía migratoria de ese país, según denuncia su abogada, Regina Pitarch.

En declaraciones a EFE, Pitarch afirma que en EE. UU. están tratando al chico “como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado, cuando lo único que ha pasado es que administrativamente se ha quedado sin el permiso de residencia como consecuencia de que la universidad le ha dado de baja por estar haciendo las clases ‘online’”.

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El ICE confirma la detención

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha confirmado este martes que Santi Almarcha “permaneció más tiempo” del autorizado en Estados Unidos y seguirá bajo custodia a la espera de su proceso de deportación.

“Santi Almarcha Senpau, un extranjero ilegal de España, fue arrestado el 15 de noviembre por ICE después de que el Departamento de Agricultura de Florida lo interceptara en un control de tráfico en el condado de Suwannee, Florida”, indica el ICE en un comunicado remitido a EFE.

La agencia federal detalla que el joven entró en Estados Unidos por última vez el pasado 14 de enero y que “excedió su estatus legal”, por lo que permanece bajo custodia a la espera de su proceso de deportación.

Almarcha, procedente de Vilassar de Mar (Barcelona) y estudiante de la Universidad de Misuri, se encuentra recluido en un centro de detención del Estado de Georgia, adonde fue trasladado tras su arresto en el norte de Florida. Su familia no sabe cuándo podrá salir.

Con un mono naranja

Según la abogada, la situación del joven, que en el centro de internamiento lleva un mono de color naranja, está “empeorando” cada día, ya que se encuentra en una situación “muy precaria”, rodeado de muchos enfermos, con gritos por la noche, cuando se mantienen las luces encendidas y no les dejan dormir y además no le dan mucha comida: “Está pasando hambre”.

Ayer fue el primer día desde su internamiento, según la letrada, en que le dejaron salir al exterior a ver la luz del sol.

Fotografía de archivo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: EFE/Epa/Olga Fedorova

La comunicación con el joven también es complicada, ya que tiene acceso a una tableta que debe compartir con otras 150 personas y aprovechar su turno para mantener teleconferencias o llamadas con su familia. Con su abogada se comunica a través de un chat privado.

El chico estaba ayudando a un amigo a hacer una mudanza a mediados de noviembre cuando acudieron varios agentes del ICE y lo esposaron y detuvieron.

Según Regina Pitarch, el joven colaboró en todo momento con el ICE porque ya sabía cómo trabaja este grupo especializado.

De Florida a Georgia

Tras su detención, el joven fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee, en Florida, donde le dieron la posibilidad de firmar unos papeles, que su abogada cree que eran para la extradición voluntaria y, a partir de aquí, le llevaron a un centro de detención del ICE en Georgia, donde ya lleva una semana.

Según la abogada, la universidad ha retirado el permiso de residencia a otros estudiantes, aunque en estos casos lo comunicó previamente, a diferencia de lo que ha ocurrido con el joven catalán, que se enteró de que le habían quitado este permiso una vez ya estaba detenido.

La abogada ha detallado asimismo que desde el Gobierno les están ayudando a la hora de intentar comunicarse con el departamento de Inmigración de Estados Unidos y con el centro en el que sigue internado.

Asimismo, ha afirmado que seguirán presionando hasta que se solucione la situación del chico.

Gestiones de Gobierno y Generalitat

El Gobierno catalán, por su parte, se ha ofrecido a pagar el billete de avión de regreso a casa del joven, si bien la administración estadounidense lo ha rechazado al aducir que la normativa no lo contempla.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno catalán la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, que ha informado de que el conseller de Acción Exterior y Unión Europea, Jaume Duch, está en contacto con la familia de este estudiante y trabajando “de forma colaborativa y coordinada” con el Gobierno de España.

El Govern catalán trabaja “con discreción” para que este joven sea tratado en “condiciones dignas” y pueda regresar a casa “lo más pronto posible”, ha dicho Paneque.

El ICE ha aprovechado el caso para promocionar el programa de autodeportación del Gobierno de Donald Trump, advirtiendo de que “estar detenido es una elección”.

“Animamos a todos los extranjeros ilegales a tomar el control de su salida con la aplicación CBP Home. Estados Unidos ofrece a los extranjeros ilegales 3.000 dólares y un vuelo gratuito para autodeportarse ahora”, señala la agencia.

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