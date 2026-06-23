Se trata del primer juicio impulsado por el Gobierno del presidente Donald Trump contra ciudadanos estadounidenses por cargos de terrorismo doméstico en relación con Antifa, un movimiento e ideología de izquierda que la Administración republicana presenta como un grupo organizado.
La defensa de los acusados, por su parte, sostenía que los cargos eran un intento de la Administración de Trump por criminalizar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
Funcionarios federales elogiaron este martes las condenas como parte de los esfuerzos gubernamentales para desmantelar grupos organizados que cometen actos de violencia política en nombre de Antifa, según publicó la prensa estadounidense.
El presidente Donald Trump anunció la muerte del jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, una de las principales organizaciones criminales de América Latina, en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con Venezuela. (AFP)