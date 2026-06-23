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Resumen

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Ficha del FBI de Benjamin Hanil Song, condenado a cien años de prisión por el intento de asesinato de un agente de policía durante un asalto perpetrado en julio de 2025 contra una instalación del ICE, en Alvarado, Texas. Foto: FBI
Ficha del FBI de Benjamin Hanil Song, condenado a cien años de prisión por el intento de asesinato de un agente de policía durante un asalto perpetrado en julio de 2025 contra una instalación del ICE, en Alvarado, Texas. Foto: FBI
Por Agencia EFE

Un ciudadano estadounidense fue condenado este martes a cien años de prisión por el intento de asesinato de un agente de policía durante un asalto perpetrado en julio de 2025 contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alvarado, Texas.

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