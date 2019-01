Wisconsin. Una niña iba sola y descalza por las frías calles de Milwaukee, en Wisconsin (Estados Unidos), hasta que Irena Ivic paró el bus que manejaba y fue corriendo en su auxilio. El video de este suceso está siendo compartido por diversos usuarios en las redes sociales.

Irena Ivic estaba conduciendo en su ruta habitual, hasta que vio que algo no andaba bien. Fue entonces cuando notó a la niña que iba sin rumbo alguno y sin zapatos. Según Infobae, la mujer recibió una placa de reconocimiento por este hecho ocurrido el pasado 22 de diciembre.



En el video compartido, también compartido por Univisión, se puede escuchar a Irena Ivic decir "estoy temblando" cuando ingresa con la niña al bus. Seguramente hizo esta afirmación al sentir el intenso frío de la calle.

El video también muestra a una pasajera que se acerca para darle su casaca y así cubrir a la niña.

"Oh, Dios mío, estaba tan molesta. No podía creer que alguien dejara al niño en la calle", le dijo Irena Ivic a Fox 6 Now.

Las imágenes también muestran la llegada de efectivos de la Policía, los cuales se llevaron a la menor y la entregaron a su padre. Al parecer su madre sufría de una enfermedad mental, según menciona Univisión.

Con información de Infobae y Univisión​