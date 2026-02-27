Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Aaron Schwartz
Por Agencia EFE

El congresista republicano Thomas Massie pidió este jueves explicaciones al Departamento de Justicia (DOJ) después de que, presuntamente, retirara de su página web una fotografía vinculada a Jeffrey Epstein en la que aparecería el actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto al magnate.

