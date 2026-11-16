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Resumen

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El representante estadounidense Ro Khanna (demócrata por California) habla durante la conferencia “What’s Next”, organizada por el Partido Demócrata tras las elecciones de medio mandato, en Denver, Colorado, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. Foto: EFE
El representante estadounidense Ro Khanna (demócrata por California) habla durante la conferencia “What’s Next”, organizada por el Partido Demócrata tras las elecciones de medio mandato, en Denver, Colorado, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2026. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El congresista demócrata Ro Khanna, uno de los legisladores que activó la investigación sobre el caso Epstein en el Legislativo en 2025, defiende que la mayoría demócrata que llegará al Capitolio en enero puede compaginar los esfuerzos por mejorar la vida de los estadounidenses y lograr que el presidente estadounidense, Donald Trump, rinda cuentas ante el Congreso.

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