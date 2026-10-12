icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ilhan Omar, legisladora de Estados Unidos, que tuvo duras palabras contra Trump. (Foto: AFP)
Ilhan Omar, legisladora de Estados Unidos, que tuvo duras palabras contra Trump. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La congresista demócrata Ilhan Omar aseguró este lunes que no será silenciada después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional registraran su casa de Washington.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.