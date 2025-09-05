Un caza F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de Israel sobrevuela Tel Aviv durante una exhibición aérea el 26 de abril de 2023. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
Un caza F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de Israel sobrevuela Tel Aviv durante una exhibición aérea el 26 de abril de 2023. (Foto referencial, JACK GUEZ / AFP).
Congresista republicano afirma que el despliegue de EE.UU. en Puerto Rico "envía una señal" a Maduro
El congresista estadounidense Carlos Giménez afirmó este viernes que el despliegue de diez de Estados Unidos en una base aérea de Puerto Rico envía “una señal muy clara” al presidente de Venezuela, , en medio de la escalada de tensión militar entre ambos países.

El legislador republicano, miembro del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, señaló que la acción ocurre después de que “ayer el Gobierno ilegítimo de Venezuela voló un par de (cazas) F-16” sobre el destructor estadounidense USS Jason Dunham, lo que consideró “un acto muy provocador”.

PUEDES VER: “Maduro debe entender que EE.UU. pasó de la narrativa a la acción y se declaró en guerra contra los cárteles”

“Pienso que al de no hacerlo de nuevo, así que apoyo la política del presidente (Donald Trump)”, expresó en un video Giménez, representante federal del sur de Florida y uno de los mayores críticos de Maduro en el Congreso.

El legislador, nacido en Cuba, confirmó los reportes de la prensa sobre el envío de 10 aviones estadounidenses a Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

Giménez recordó que el hecho ocurre después de que el Departamento de Defensa denunció el jueves que sobrevolaron sobre un destructor estadounidense que navegaba en aguas internacionales caribeñas, lo que el Pentágono calificó como una “maniobra provocativa”.

Un caza F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan una misión de reabastecimiento aéreo. (Foto de la Fuerza Aérea, por el Sargento Primero Donald R. Allen).
Un caza F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan una misión de reabastecimiento aéreo. (Foto de la Fuerza Aérea, por el Sargento Primero Donald R. Allen).
/ Master Sgt. Donald Allen

Este sería un nuevo paso de EE.UU. en su guerra contra los carteles tras el “ataque letal” esta semana a una lancha en el mar Caribe en el que murieron, según Washington, once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la asocia con el Gobierno de Maduro.

“Estos narcoterristas han estado matando estadounidenses por años. Ya es tiempo de que tomemos algo de acción para detener sus actividades y su tráfico de drogas hacia Estados Unidos”, manifestó ahora el legislador.

Estados Unidos ha desplegado cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles de su país.

