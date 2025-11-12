Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: SARAH MEYSSONNIER/POOL/AFP
Congresistas demócratas publican emails atribuidos a Epstein donde sugiere que Trump sabía de su conducta
Congresistas demócratas publican emails atribuidos a Epstein donde sugiere que Trump sabía de su conducta

Congresistas demócratas publican emails atribuidos a Epstein donde sugiere que Trump sabía de su conducta

Congresistas del publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente había “pasado horas” en su casa con una de las víctimas.

Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las , que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando la administración de Trump cuatro meses después de que su cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

Los demócratas en la Cámara, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein.

En los correos electrónicos recién publicados dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual , y al autor Michael Wolff, Epstein afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: “Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

Vista del cartel con el que la Justicia estadounidense pedía el arresto del fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jason Szenes
Vista del cartel con el que la Justicia estadounidense pedía el arresto del fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jason Szenes

En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”.

En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara obtuvieron los correos electrónicos después de forzar a los herederos legales de Epstein a principios de este año.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes 9 de septiembre que no es su firma la que aparece en una supuesta carta de cumpleaños dirigida al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que la oposición demócrata la hiciera pública. (AFP)

