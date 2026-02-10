Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bad Bunny actúa durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
Bad Bunny actúa durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
/ CHRIS TORRES
Por Agencia EFE

Congresistas republicanos pidieron este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos “multar” y “encerrar” a Bad Bunny y ejecutivos de la NFL y NBC al argumentar que el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl incluyó groserías e “innombrables depravaciones”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Congresistas republicanos piden a la FCC multar y “encerrar” a Bad Bunny por el Super Bowl
EEUU

Congresistas republicanos piden a la FCC multar y “encerrar” a Bad Bunny por el Super Bowl

El Gobierno de Trump ha arrestado a casi 380.000 inmigrantes desde enero 2025
EEUU

El Gobierno de Trump ha arrestado a casi 380.000 inmigrantes desde enero 2025

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder
EEUU

Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos
Oriente Medio

Qué hay detrás de la negativa de Irán a negociar sus programas nuclear y de misiles balísticos