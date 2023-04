Una de las 5 víctimas del tiroteo

Tommy Elliott era vicepresidente sénior del banco

Tommy Elliot, vicepresidente sénior del Old National Bank, estaba en la sala de reuniones donde se registró el ataque y es una de las víctimas mortales.

"Tommy Elliott me ayudó a construir mi carrera de derecho, me ayudó a convertirme en gobernador, me dio consejos para ser un buen padre", dijo su amigo el gobernador de Kentucky Andy Beshear. "Es una de las personas con las que más hablaba en el mundo y muy pocas veces hablábamos de mi trabajo. Era un amigo increíble", agregó.

También era amigo del senador por Florida Rick Scott y de otros políticos y personajes conocidos en Estados Unidos.

Además, tenía una amistad de 40 años con el exalcalde de Louisville, Greg Fischer.

Cuando Fischer presentó su primera candidatura a la alcaldía, Elliott firmó como director financiero de su campaña y permaneció a su lado el resto de su carrera política, informó Univisión.

Lonnie Ali, natural de Louisville y esposa del boxeador Muhammad Ali, también era amiga de Elliot. Ella destacó su sentido del humor y su compromiso con la comunidad.