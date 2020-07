¿Cómo conquistó Hillary Clinton el voto de los afroamericanos?

Nueva York. Hillary Clinton avanza viento en popa. Su designación como candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos ya no parece estar amenazada por su rival Bernie Sanders, y esto se debe en gran parte al apoyo de los afroamericanos.

En las elecciones primarias demócratas Hillary Clinton logró un buen número de victorias ante el senador de Vermont en estados que cuentan con una gran comunidad afroestadounidense y también es favorita en las primarias del martes en Mississippi y Michigan. Según el informe independiente Cook Political Report, los votos de los afroestadounidenses fueron decisivos en siete estados para que Barack Obama le ganara al republicano Mitt Romney en las elecciones presidenciales del 2012. En las presentes elecciones primarias del Partido Demócrata la gran mayoría de votantes negros han preferido a Hillary Clinton y no al autodenominado socialista del norte. ¿Por qué? Varios antecedentes Hillary Clinton tiene más antecedentes que Sanders en la lucha contra el racismo sistémico, los privilegios de los blancos y por la igualdad de oportunidades para los negros. Mientras que Sanders hizo carrera política en el estado norteño de Vermont, donde solo 1% de la población es negra, Hillary Clinton fue primera dama en el estado de Arkansas durante 12 años, donde obró por mejorar la salud y la educación y asesoraba a personas marginadas en asuntos legales. Mientras era estudiante de derecho en la universidad de Yale, estudió a menores en cárceles de mayores en Carolina del Sur y fue a Alabama para investigar la segregación escolar. Luego de más de una generación en el escenario público nacional, se hizo conocer por estas experiencias, en particular entre los negros. Aunque pueda resultar paradójico para una feminista que busca ser la primera presidenta de Estados Unidos, los expertos coinciden en que logró notoriedad gracias a su matrimonio con el ex presidente Bill Clinton. Más de una generación de estadounidenses negros considera que la pareja Clinton ha trabajado contra los prejuicios raciales y que logró mejoras económicas en los años 1990, cuando la desocupación entre los negros bajó y sus ingresos aumentaron. La raza sigue teniendo peso En su campaña, Hillary Clinton a menudo menciona el crecimiento económico bajo el gobierno de su esposo como un camino que ella seguirá. Bill Clinton, consiguió apoyo entre los afroamericanos por apoyar la discriminación positiva, por designar a un número récord de afroamericanos en su gabinete y por ser amigo íntimo del empresario Vernon Jordan, figura del movimiento de derechos civiles. No obstante, la reforma de asistencia social y la ley criminal de Bill Clinton han sido criticadas por aumentar la pobreza y provocar niveles de encarcelamientos récord, que han afectado de manera desproporcionada a los negros. A pesar de que Bernie Sanders ha destacado su participación en los años 1960 en el movimiento por los derechos civiles, por la que fue detenido, su discurso político se concentra sobre todo en la desigualdad económica. "Ese es el problema que los negros típicamente tienen con los progresistas blancos, que analizan todo a través de la perspectiva de clase y se olvidan que la raza sigue teniendo un peso, y es ese tipo de enfoque que ha frustrado a algunos negros", evaluó Andra Gillespie, profesora asociada de ciencia política en el Emory College de Atlanta, Georgia. Los afroamericanos que no sabían si votar por Hillary Clinton o por Obama en las primarias del 2008 y optaron por Obama hoy pueden remediar esa duda votando por Clinton, la candidata que no ha dudado en presentarse a sí misma como la heredera política de Obama.

Fuente: AFP