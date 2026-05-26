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Trabajadores ensamblan secciones de un octágono de Ultimate Fighting Championship (UFC) en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Trabajadores ensamblan secciones de un octágono de Ultimate Fighting Championship (UFC) en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

La Casa Blanca se somete desde este martes a obras para levantar un estadio temporal que albergará una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de junio.

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