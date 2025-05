Se trata de una caída precipitada, si se toma en cuenta que en el último trimestre del 2024 aumentó un 2,4%.

“La caída del PBI real en el primer trimestre es reflejo de un repunte de las importaciones, una desaceleración del gasto de los consumidores y un descenso del gasto público”, afirmó el Departamento de Comercio en su informe.

Trump ha intentado desviar la culpa a su predecesor, Joe Biden (2021-2025), al afirmar que heredó de él un “caos”.

“No son cifras de Trump, porque nosotros llegamos en enero. Son solo datos trimestrales y yo estaba muy en contra de todo lo que Biden estaba haciendo en términos de economía y no solo en la frontera”, afirmó el presidente durante una reunión con su gabinete. En otro momento, el líder republicano señaló que sus políticas económicas tardarán en dar frutos y sugirió que podría seguir culpando a su antecesor demócrata si el segundo trimestre también arrojara malos resultados.

El presidente estadounidense Donald Trump desató una guerra arancelaria a inicios de abril.

Sin embargo, algunos analistas han puesto la culpa enteramente en Trump, cuya política arancelaria y guerra comercial con China han causado caos y revuelto dentro y fuera de Estados Unidos. En diálogo con El Comercio, la politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College de Orlando, calificó el desplome del PBI de un “autogol” del mandatario.

“Los números que salieron el miércoles seguramente van a ser revisados, porque hay una combinación de las tres últimas semanas de Biden con la ascensión de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero”, consideró. “El detonante más probable es el impacto de los aranceles, que quizás tuvieron un efecto más dañino de lo que se pudo imaginar tomando en cuenta que tuvieron lugar a principios de abril, pero ya había algunos indicadores (de la gravedad del asunto)”.

Para la especialista, el bajón del PBI muestra que Donald Trump es el principal enemigo de su propia estrategia de aranceles, al tomar decisiones que revisa poco después, como sus primeras amenazas contra México y Canadá. “El tema es más bien la coherencia y la sostenibilidad de la estrategia y en eso él mismo ha contribuido a sembrar y profundizar la incertidumbre”, sostuvo.

¿Recesión?

Para César Huiman, analista Senior de Renta4 Research, si bien los números publicados el miércoles por el Departamento de Comercio son atípicos y pueden causar preocupación, es demasiado pronto para llamarlo el inicio de una recesión como algunas voces claman.

“La contracción de 0.3% del PBI en el primer trimestre no es una señal de recesión inminente, pero sí llama la atención porque es la primera caída desde el 2022”, indicó en conversación con este Diario. “Sin embargo, no fue causada por un enfriamiento generalizado, sino por un salto del 41.3% en las importaciones de empresas que querían adelantarse a los aranceles, comportamiento que le restó casi 5 puntos porcentuales al crecimiento del trimestre. Ese es el dato clave que hay que tener en cuenta.”

El especialista resaltó que se trató de una situación anómala y que el consenso sobre el crecimiento del país se mantiene en el 1,7%, número que toma en cuenta la posibilidad de un descenso como el experimentado. Además, consideró importante señalar que a pesar de la contracción global, hay componentes de la economía que presentan todavía cierta resiliencia como el consumo privado que creció 1.8%, superando las expectativas del mercado, o el alza de inversión en bienes capitales, particularmente equipos tecnológicos e industriales, que tuvo su mayor alza desde el 2020.

“Estos factores sugieren que, debajo del titular negativo, la economía mantiene algunos fundamentos sólidos”, afirmó.

Sin embargo, consideró que el PBI negativo podría ser considerado como la primera prueba económica de su segundo mandato. “Aunque ya la Casa Blanca ha intentado esta mañana atribuir las pérdidas a efectos rezagados de la administración anterior, lo cierto es que los mercados y los analistas están interpretando este desempeño como un reflejo temprano del impacto de la agenda comercial de este gobierno”, indicó.

El analista señaló que Trump ha defendido los aranceles como una herramienta para estimular la producción doméstica, reducir la dependencia del exterior y reposicionar la industria manufacturera. Sin embargo, en el corto plazo estas medidas podrían causar disrupciones en las cadenas de suministros, aumentar más los costos para las empresas y elevar los riesgos de las represalias comerciales, sobre todo con socios clave como China, cuyos aranceles al 145% ya han provocado una caída abrupta en los flujos comerciales entre ambos países.

Efectos de estas medidas ya se han visto en los mercados, con el S&P 500 – índice que calcula el desempeño de las 500 mejores compañías estadounidenses - cayendo un 7% desde la toma de mando de Trump, mientras que los rendimientos del Tesoro siguen retrocediendo, lo que podría reflejar una mayor aversión al riesgo.

La Bolsa de Valores estadounidense se ha visto remecida por la guerra arancelaria de Donald Trump. / ANGELA WEISS

“Lo interesante es que sectores como los del consumo básico, que suelen beneficiarse en tiempos de incertidumbre, han mostrado un mejor comportamiento relativo”, afirmó Huiman. “Esto nos podría indicar que los inversionistas están rotando a activos más seguros, anticipando mayor volatilidad en los próximos meses. Aquí el mercado está rebalanceando a portafolios en sectores más defensivos porque nosotros creemos que esta incertidumbre comercial podría prolongarse más, sin acuerdos entre los Estados Unidos y China y con Donald Trump hostigando a Jerome Powell – presidente de la Reserva Federal- a reducir la tasa de intereses.”

Cambios en el horizonte

Con el mercado dando señales de advertencia y las encuestas poniendo en duda la popularidad del presidente incluso en sus fortalezas como la economía y la inmigración, ¿podremos ver correcciones por parte de Donald Trump? La politóloga María Puerta Riera se mostró escéptica.

“Creo que la situación va a empeorar y realmente no veo que esto mejore en el corto plazo, porque la impresión que tengo hasta ahora es que el presidente está convencido que él tiene el mandato para hacer lo que está haciendo”, consideró. “Anoche en una entrevista a un canal de cobertura nacional señaló que la gente que votó por él sabía que iba a implementar sus políticas arancelarias y migratorias – y tenemos pruebas de que Trump fue bastante explícito en su campaña – y estamos viendo que eso es lo que se está reflejando en sus decisiones políticas.”

Puerta Riera, los estadounidenses harían mal en también contar con que los otros poderes del estado, el Legislativo y el Judicial, podrán hacerle el frente efectivo a Trump, con el primero dominado por una mayoría republicana sumisa a los designios del presidente, y el segundo bajo ataque por la administración actual, que busca inhibir su autoridad para enfrentarse a las decisiones del ejecutivo.

“Yo veo un panorama muy complicado, comprometido y que incluso podría no tener solución que las elecciones de medio término – donde se elegirá a la mitad de los miembros del Congreso – puedan ser un instrumento para frenar el deterioro institucional que se está viviendo”, señaló. “No sabemos si vamos a tener elecciones libres y transparentes y el gobierno de Donald Trump se está moviendo para tener mayor control en los temas electorales desmantelando controles y organismos de vigilancia, así como poniendo trabas para que ciudadanos más afines a sus oponentes políticos puedan votar o incluso atacando la plataforma de recolección de fondos del Partido Demócrata”.

Sin embargo, la especialista encontró indicios de esperanza en la resistencia que se ha estado armando en las bases de la sociedad contra las políticas del presidente donde demócratas, republicanos e independientes se están organizando de manera orgánica para protestar el recorte de programas indispensables como el seguro social y el acceso a los servicios de salud.

Personas marchan por la Quinta Avenida de Nueva York durante una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las políticas de su administración. (EFE/EPA/JUSTIN LANE).

“Es en ellos donde quizás recae el verdadero poder”, afirmó. “Trump, a pesar de lo que dice, no puede salir elegido por un tercer término y él actúa como actúa porque ya no puede dañar el futuro político de una carrera que ya llegó a su fin. Pero las consecuencias de sus acciones las sentirá el Partido Republicano en los próximos años. Es ahí la verdadera paradoja para este ente político, que por no oponerse a Trump para no perder el poder está prácticamente truncando sus posibilidades a futuro de ganar una elección presidencial. Aunque claro, eso solo sería cierto si las elecciones futuras, la del 2026 y el 2028, son libres y transparentes.”