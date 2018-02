Está agitada. Nerviosa. Alterada. No habla sino que grita pese a que está frente a un micrófono y los cientos de personas que la escuchan lo hacen con claridad. Tiene el pelo corto, oscuro y la mirada firme. En el video del acto contra las armas que tuvo lugar el sábado en Florida, Emma González brindó un discurso demoledor en el que culpó por la tragedia de la escuela de Parkland al presidente de Estados Unidos , Donald Trump, por no terminar con la venta libre de armas en el país.



"A cada político que recibe donaciones de NRA: ¡Qué vergüenza!", dijo la joven en un emotivo acto en Fort Lauderdale, tras fustigar a Trump por las millonarias contribuciones que recibió de la Asociación Nacional de Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) durante su campaña presidencial de 2016.



"Si el presidente me dice que fue una terrible tragedia (...) y que no puede hacer nada, yo felizmente le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle", dijo González. "No importa porque ahora lo sabemos, 30 millones de dólares", agregó enojada.

"¿Eso es lo que valen estas personas para usted señor Trump?", reclamó la estudiante de la escuela que hace unos días fue atacada por un ex alumno que entró armado al establecimiento y comenzó una balacera que terminó con la vida de 17 personas.



Emma González cursa el último año en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas y estaba escondida en el anfiteatro cuando Cruz disparó contra sus compañeros.



El agresor Nikolas Cruz, de 19 años, había sido expulsado el año pasado del colegio y el miércoles pasado fue arrestado luego de abrir fuego con un fusil semiautomático durante horas de clase en ese centro educativo.



Donald Trump no mencionó el problema de las armas en el discurso solemne que ofreció después del tiroteo , en el que insistió sobre el problema mental del asesino, sin decir nada sobre el derecho a tener una arma previsto en la segunda enmienda de la Constitución.



El tiroteo, uno de los más mortíferos en los últimos 30 años, revivió el recurrente debate sobre la venta libre de armas que defienden con fuerza los responsables de la NRA y hasta la Corte Suprema.



El discurso de González



Todos los que estamos aquí deberíamos estar en casa, de duelo. Pero en cambio estamos aquí. Porque si todo lo que el gobierno y el presidente pueden hacer es enviar sus pensamientos y oraciones entonces es hora de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos ver.



Vamos a ser los niños que aparecen en los libros de texto. No porque vayamos a ser otra estadística sobre tiroteos masivos en América sino porque vamos a ser el último tiroteo masivo.



Sabemos que dicen que tenía problemas de salud mental y yo no soy psicóloga pero tenemos que tener en cuenta que esto no es sólo un problema de salud mental. Él nunca hubiera dañado a tantos estudiantes con un cuchillo.



Dicen que leyes duras sobre las armas no disminuyen la violencia armada. ¡Mentira! Dicen que un buen tipo con un arma detiene a un mal tipo con un arma. ¡Mentira! Dicen que las armas son herramientas, como los cuchillos, y que son tan peligrosas como los coches. ¡Mentira!



Si el presidente me dice que fue una terrible tragedia (...) y que no puede hacer nada, yo felizmente le voy a preguntar cuánto dinero recibió de la Asociación Nacional del Rifle. No importa porque ahora lo sabemos, 30 millones de dólares. Dividido por el número de víctimas por arma de fuego en el primer mes y medio este 2018 en EE.UU. da unos 5800 dólares.



¿Eso es lo que estas personas valen para usted, Trump? Si no hace nada para evitar que esto siga ocurriendo, el número de víctimas va a subir y su valor, a bajar. Y al final no tendrán ningún valor para usted, para cada político que recibe donaciones de la NRA. ¡Vergüenza!

Sobreviviente culpa a Trump por la masacre en Florida.

Fuente: AFP