La campaña electoral en Estados Unidos inició el lunes una etapa trascendental con la Convención Nacional Demócrata para nombrar a Joe Biden como candidato a la Casa Blanca en las elecciones del 3 de noviembre. El partido busca proyectar una imagen de unidad frente a Donald Trump para evitar el fiasco del 2016, cuando las discrepancias entre sus precandidatos afectaron la candidatura de Hillary Clinton.

Esta vez, el senador Bernie Sanders, el referente del ala más izquierdista de los demócratas, se retiró de las primarias en abril y optó por apoyar rápidamente a Joe Biden. Con Sanders, se refuerza una coalición formada contra Trump que no se vio en las elecciones pasadas.

“En las elecciones del 2016, la batalla entre [los precandidatos demócratas] Hillary y Sanders duró mucho tiempo y fue muy dura. El Partido Demócrata se desgastó. Ahora Sanders ha desistido rápidamente y una de las razones es no dividir más el partido”, dijo el internacionalista y catedrático de la PUCP Óscar Vidarte Arévalo a El Comercio.

Anoche, en el primer día de la convención, Sanders llamó a sus seguidores a votar por Biden. Aseguró que el país no podrá sobrevivir a otro gobierno de Trump y que las elecciones del 3 de noviembre serán “las más importantes de la historia moderna” de Estados Unidos.

En el 2016, un sector del partido lo acusó de no haber convencido a sus votantes de acudir en masa a las urnas para apoyar a Hillary Clinton. Pero para el historiador y catedrático de la PUCP Norberto Barreto, esa acusación fue equivocada.

“Barnie Sanders hizo campaña por ella. Es cierto que ahora están más unidos que en el 2016. El objetivo es sacar a Trump y para ello el partido tiene que estar unido. Habrá que ver cuánto trasciende este mensaje en el sector progresista”, dijo a El Comercio.

Figuras claves

En el primer día de la convención también intervino la ex primera dama Michelle Obama, una mujer que se ganó a pulso un papel importante en la política americana.

“Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país. Ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento”, dijo.

Michelle Obama llamó a la acción a los votantes jóvenes y diversos que no acudieron a las urnas en las elecciones pasadas. En Estados Unidos, el voto no es obligatorio, y en el 2016, la fórmula Hillary Clinton - Tim Kaine no convenció de ir a las urnas a un sector que votó por Barack Obama en las elecciones del 2008 y 2012.

Además, Biden ha elegido como compañera de fórmula a la senadora de California Kamala Harris, una mujer afroamericana con postura progresista en ciertos temas. Se espera que atraiga los votos de las minorías.

“Hay sectores que no acuden a las urnas solo para votar contra Trump. Tienen que sentir un vínculo con los candidatos [demócratas]. Ya se vio que no basta el odio a Trump, como se pensó en el 2016, cuando se esperaba que todas las mujeres votaran por Hillary Clinton, y no ocurrió así”, señaló Vidarte.

Aquella vez, hubo un exceso de confianza del Partido Demócrata, ya que las encuestas daban como favorita a Hillary Clinton. Además, el partido cometió “un error grave al subestimar profundamente a Trump”, señaló Norberto Barreto.

“Y el error general que cometen los demócratas es alejarse cada vez más de la gente y convertirse en un partido de las corporaciones”, agregó.

En el primer día de la convención también participaron familiares de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía. Su muerte desató una ola de protestas en varios estados por el abuso policial y el racismo en Estados Unidos.

“George debería estar vivo hoy”, dijo Philonise Floyd, hermano de George.

El lugar elegido para la convención

La ciudad de Milwaukee, la más grande de Wisconsin, fue elegida para la convención del Partido Demócrata por otro tema estratégico: Wisconsin es clave para llegar a la Casa Blanca. Es un estado que a veces vota por los demócratas y a veces por los republicanos. En el 2016 apoyó a Trump.

Pese a la intención por recuperar Wisconsin, la pandemia del coronavirus impidió que, salvo pocos directivos del partido, los demócratas acudan a Milwaukke. La situación los llevó a organizar un evento virtual, sin público, pese a la inversión millonaria que habían demandado los preparativos de la fiesta frustrada.

“Puede que estemos distanciados físicamente, pero esta semana los demócratas nos juntamos en todo el país para presentar nuestra visión para que Estados Unidos sea mejor”, dijo Biden en su cuenta de Twitter.

Joe Biden será confirmado como candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos durante la votación de los delegados en la convención de los demócratas. Para Barreto, “un candidato blanco de 77 años no proyecta muy claro el cambio que quieren los americanos, pero esto se compensa un poco con Kamala Harris”.

Está por verse qué pasará en noviembre.

