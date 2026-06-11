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El grupo mexicano Los Ángeles Azules se presenta en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Sashenka Gutiérrez
El grupo mexicano Los Ángeles Azules se presenta en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Sashenka Gutiérrez
/ Sashenka Gutiérrez
Por Agencia AFP

Los servicios de seguridad estadounidenses están en alerta ante posibles ataques de “lobos solitarios” durante los partidos del Mundial 2026 en las 11 ciudades sedes de este país, aunque los estadios serán “muy seguros”, afirmó el jueves el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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