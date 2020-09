Conforme a los criterios de Saber más

Desde calificar al mayor experto de la Casa Blanca y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci , como un “nazi de las mascarillas”, hasta bautizar a los servicios de salud como “la Gestapo de salud pública” o asegurar que las medidas de distanciamiento social y otras de prevención adoptadas por la pandemia de Covid-19 no tienen base científica.

Esas son solo algunas de las ideas que uno podía encontrar en RedState, un blog ultraconservador dirigido por un usuario anónimo apodado como “Strieff”. Pero, lo que podría ser un portal más destinado a socavar los esfuerzos sanitarios adquirió importancia luego de que la web The Daily Beast descubriera que el autor era en realidad un funcionario del NIAID .

Según el Beast, se trataría de William B. Crews, un exoficial del ejército estadounidense en actividad desde 1977 hasta 1992, además trabajador del NIAID desde el 2007 como parte del equipo de Relaciones Públicas del instituto, según detalla su perfil de LinkedIn .

“Estamos en el punto en el que es seguro decir que todo el susto del virus de Wuhan fue ni más ni menos que un fraude masivo perpetrado contra el pueblo estadounidense por ‘expertos’ que estaban decididos a cambiar fundamentalmente la forma en que vive y está organizado el país. y gobernado”, escribió Crews bajo el seudónimo de Strieff en junio de este año.

“Cuando el humo se aclare sobre esta tragedia del virus de Wuhan (y me refiero a la tragedia de los trabajadores y trabajadoras de esta nación que han visto sus medios de vida y el trabajo de su vida y, a veces, sus vidas reales destruidas por el pánico irracional que nos inflige la salud pública nazis), una cosa se volverá deslumbrantemente obvia: el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, falló en todo momento a la nación y a la Administración Trump", insistió un mes más tarde.

“Bajo el gobernador fascista Jay Inslee, las personas en cuarentena involuntariamente que cooperan con la Gestapo de salud pública tienen acceso a empleados estatales para comprarles alimentos. Si no coopera, debe buscar su propia ayuda”, había escrito en mayo de este año .

El profesor en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, Joshua M. Sharfstein, dijo para The New York Times que “no puedo pensar en un precedente de estos viciosos ataques contra el Dr. Fauci por parte de alguien de su propia agencia".

“Agrega un nuevo y terrible giro a la presión que enfrentan muchos funcionarios de salud pública”, agregó el experto.

En consecuencia al escándalo, Kathy Stover vocera del NIAID respondió por correo electrónico a The Daily Beast que Crews se " retirará ” de su posición .

“El NIAID se enteró por primera vez de este asunto esta mañana, y el Sr. Crews nos ha informado de su intención de retirarse“, dijo Stover. ”No tenemos más comentarios sobre esto, ya que es un asunto personal”.

El Beast agregó que Crews no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.

