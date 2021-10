En Estados Unidos existen muchas personas escépticas a las consecuencias del coronavirus. Tal es el caso de Dennis Prager, un presentador de radio de 73 años que se contagió a propósito para intentar demostrar a su audiencia las “falsas teorías” sobre los efectos nocivos de esta enfermedad.

“Me he acercado a extraños, abrazándolos constantemente, tomando fotos con ellos sabiendo que me estaba volviendo muy susceptible a tener COVID-19″, aseguró la semana pasada durante su programa de radio The Dennis Prager Show.

Según rescata Univisión, el locutor conservador y de derecha le dijo a su audiencia que la inmunidad natural era más efectiva que recibir la vacuna, y señaló que un contagio por COVID-19 era “lo que esperaba todo el tiempo”.

Prager asegura haber llevado terapias para recuperarse de esta enfermedad, muchas de las cuales no han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés), según el medio estadounidense. Sin embargo, aceptó que ha recibido anticuerpos monoclonales, un tratamiento con el sello de aprobación de la FDA.

Desde hace una semana Prager no ha estado al frente de su programa. Se encuentra en recuperación desde su casa y el lunes que pasó aseguró que no ha tenido complicaciones que hayan requerido hospitalización. “He mejorado de manera constante”, señaló.

Univisión aseguró que los dichos de Prager contradicen todos los estudios y recomendaciones que han aportado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) durante el transcurso de la pandemia.

Los CDC han recomendado la vacunación a toda la población incluso después de haber enfermado de COVID-19.

Otros casos de contagios

Al igual que Dennis Prager, otros personajes también se han mostrado reacios a los efectos del contagio y, por consiguiente, de la vacuna.

Phil Valentine, presentador de radio de Tennessee, recomendó varias a veces a sus oyentes, en sus redes sociales, que si no estaban en alto riesgo de contraer el COVID-19 que no se vacunaran.

El locutor había hecho numerosos comentarios desestimando la gravedad de la enfermedad y difundiendo algunas informaciones falsas o engañosas sobre la pandemia.

Todo cambió el pasado 24 de julio, cuando el presentador se contagió de COVID-19. Fue hospitalizado de emergencia pues presentó un cuadro grave de neumonía y otros síntomas asociados. Desafortunadamente, casi un mes después, el 21 de agosto, se informó que Valentine había fallecido por complicaciones causadas por el virus.

Otro caso es el de Dick Farrel, un presentador de radio de Florida; quien decía que las vacunas habían sido “promovidas por personas que mintieron todo el tiempo sobre las mascarillas, la procedencia del virus y el número de muertos”.

Farrel murió a principios de agosto a los 65 años por “graves daños” causados por el coronavirus según confirmó su prometida Kittie Farley.

