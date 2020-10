El mismo presidente que desdeñó el coronavirus desde el inicio, que supo desde antes que se desatara la pandemia en su país que el peligro era inminente, el que se burló de Joe Biden por usar “la mascarilla más grande”, ahora está en cuarentena en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se contagió de Covid-19 apenas un mes antes de las elecciones más reñidas de la historia reciente.

El Comercio conversó con dos analistas internacionales para que nos den sus comentarios al respecto y sus posiciones son contrapuestas. Andy Gómez, analista político, profesor retirado y exdecano de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, señaló que esta situación daña bastante la campaña del republicano y su intento de ganar las elecciones, teniendo en cuenta que sigue atrás en las encuestas y que ocurre días después del caótico debate entre ambos candidatos presidenciales.

“Estamos hablando de un presidente que tiene 74 años, está pasado de peso y no sabemos cómo lo afectará el virus. Yo creo que esto lo daña bastante, sobre todo porque es un presidente que no le ha hecho mucho caso al virus, que se ha burlado de las personas que usan mascarilla, que ha presionado a los gobernadores para que abran los estados antes de lo que recomendaban los médicos, y ahora cae enfermo”, sostiene Gómez desde Miami.

Sin embargo, Rafael Casado, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC, es mucho más suspicaz y afirma que hay demasiadas dudas alrededor de esta posibilidad de contagio del presidente.

“Es interesante saber si esto será verdad o mentira. El presidente Trump ha reconocido públicamente que ha faltado a la verdad, y si vemos lo que sucedió en el debate de esta semana y que luego de ello no ha logrado subir en las encuestas, ¿entonces qué le convendría más? No podría haber otro debate si él está en cuarentena y él ya rechazó la posibilidad de modificar las condiciones del próximo debate. Entonces es una gran incertidumbre saber si esto será parte de una estrategia de márketing”, afirma.

Las redes sociales ya se han llenado de suspicacias señalando que se trata de ‘fake news’, el término que tanto le gusta usar al propio Trump, y que se trataría de una estrategia.

“A mí me llama mucho la atención esto, porque el sistema de seguridad en Estados Unidos alrededor del presidente es muy controlado. Entonces, ¿cómo no van a controlar si su entorno cercano tiene coronavirus? Son piezas que no me cuadran”.

Casado agrega, no obstante, que lo que es real es que Estados Unidos está pasando por una situación complicada, en medio de una crisis sanitaria muy compleja y que, entre tanto, Trump no logra repuntar en las encuestas. Esto sumado al desastroso debate del pasado martes.

“Yo no descartaría que se presente como una víctima para después salir airoso diciendo que se recuperó rápido y de inmediato lanzarse al ruedo. Habría que ver si esa ha sido una de las recomendaciones de los asesores”, explica a este Diario.

En el primer debate presidencial, Donald Trump dijo que su rival, Joe Biden, era un exagerado al utilizar su mascarilla a cada rato. (Foto: JIM WATSON / AFP).

¿Qué pasará con la campaña?

A Trump, que le gusta ser el centro de atención y que las cámaras lo sigan, le toca ahora estar confinado en la Casa Blanca a solo un mes de las elecciones. De hecho, ayer tuvo un evento en Nueva Jersey donde tuvo contacto con un centenar de personas.

“El presidente tenía que venir hoy, viernes, a Florida pues en dos semanas era el segundo debate. Florida es un estado clave y el voto hispano acá es importante”, comenta Gómez. “El fin de semana pasado nominó a una jueza conservadora para la Corte Suprema, y ella ha estado en la Casa Blanca toda esta semana y reuniéndose son senadores. Ahora puede ser que incluso ella se haya contagiado y que se cancelen las reuniones para confirmarla. Todo este asunto puede complicarlo mucho al presidente en estos últimos 30 días antes de las elecciones”, agrega.

El presidente no dejará de aprovechar la oportunidad para ser mucho más activo en redes sociales y su base electoral, que está muy consolidada, también hará lo mismo.

A pesar de las suspicacias y la incertidumbre que se cierne sobre los próximos días en el panorama político estadounidense, lo cierto es que el contagio de Trump muestra un descuido, el mismo que ha sido sistemático en su administración y que permitió que Estados Unidos se convierta, aún hoy, en el país con más infectados y muertes en el mundo.

