Una mujer tuvo un ataque de furia y comenzó a los gritos cuando se encontraba en una tienda de Los Ángeles sin máscara facial y uno de los empleados le señaló que debía ponerse una.

Como ocurre en casos como estos alrededor del mundo, la señora fue filmada por un cliente de la tienda Trader Joe’s, ubicada en el valle de San Fernando . Pronto, sus malas maneras para dirigirse a empleados y clientes del lugar se volvieron virales.

En todo el territorio de California, desde el pasado 18 de junio es obligatorio utilizar mascarillas o tapabocas en tiendas y otros lugares cerrados, como una manera de proteger a las personas de la pandemia de coronavirus . Incluso en la puerta de este mercado, un cartel indica claramente que para ingresar al mismo es necesario usarlo.

Pero no todos parecen entender -y mucho menos acatar- estas indicaciones, que tienen que ver con la salud pública. Fue el caso de esta mujer no identificada, que el viernes pasado por la tarde ingresó a ese lugar. Exactamente al contrario de lo especificado, la mujer, según los testigos, se quitó la máscara al entrar al mercado.

‘La vi quitarse la máscara después de que entró en la tienda. Estaba en línea para la caja, y miraba a su alrededor de modo ostentoso”, dijo John Conroy, uno de los clientes de la tienda al medio DailyMail.

El hombre señaló que la actitud de la mujer era provocadora y que actuaba como “desquiciada”.

Cuando la mujer fue confrontada por otro cliente, explotó de rabia. " ¡Malditos cerdos demócratas! -gritó después de revolear su canasto de compras-. Ustedes son ovejas”.

A continuación, la mujer señaló que la persona que le pidió que se pusiera la máscara la “hostigó” y que ella tenía un problema respiratorio por el que su médico “no me deja usar barbijo”.

“Si alguien me acosa para que me ponga un barbijo, está violando la ley federal, ¿entienden?”, señaló la señora. En su defensa hay que decir que, efectivamente, están exceptuados de usar tapabocas en Californa aquellas personas que sufren algún problema respiratorio, aunque no consta que ese fuera efectivamente sea su caso.

Los gerentes del lugar se acercaron a la mujer y le pidieron varias veces que por favor abandonase la tienda. El actor D. Giles, también presente en el lugar, fue el que captó el momento de furia de la mujer y la subió a su cuenta de Twitter.

La tienda especifica que se debe ingresar con tapabocas, algo que es obligatorio en California desde el pasado 18 de junio. (Foto: Facebook).

“Creo al 100% que ella fue allí únicamente para comenzar una confrontación -explicó Conroy-. Su cesto permaneció vacío, era muy obvia acerca de la forma en que intentaba que alguien le dijera algo. Tan pronto como alguien le dijo que se pusiera el barbijo, se enloqueció porque estaba ahí para eso”.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

____________________________

VIDEO RECOMENDADO

Atentado contra el jefe de seguridad de Ciudad de México. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR