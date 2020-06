Nueva York [Reuters]. Datos incompletos e inconsistentes reportados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades hacen más difícil conocer la tasa de infección de COVID-19, tomar decisiones informadas y reabrir comunidades, dijo la contraloría del gobierno de Estados Unidos.

El reporte emitido por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por su sigla en inglés) es la primera revisión de la respuesta a la pandemia del coronavirus e incluye recomendaciones a los legisladores sobre cómo mejorar los esfuerzos por salir de la crisis.

Algunas de sus críticas más duras fueron reservadas para la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por su sigla en inglés), que gestiona un programa de créditos de emergencia de 670.000 millones de dólares para ayudar a las empresas a sobrevivir a la pandemia, y la falta de un plan del Departamento de Transporte para mejorar la respuesta del sector de aviación ante brotes.

Al detallar sus hallazgos sobre los exámenes por coronavirus, la GAO dijo que los datos que eran recopilados en algunos momentos incluyeron pruebas de anticuerpos para detectar infecciones previas, y en ocasiones incluían cifras sobre el número de pruebas examinadas, lo que podría incluir múltiples análisis de una persona.

“La ausencia de datos completos y consistentes de exámenes sobre COVID-19 reportados hasta el 31 de mayo de 2020 ha hecho más difícil seguir y conocer la tasa de infecciones, mitigar el efecto de las infecciones e informar decisiones sobre la reapertura de comunidades”, dijo el regulador.

Agregó que Estados Unidos tampoco tiene un plan nacional de preparación para enfermedades infecciosas para el sector de aviación.

“Si bien el Departamento de Transporte estuvo de acuerdo en que se necesita un plan, hasta mayo de 2020 no se ha desarrollado tal plan”, dijo el regulador. Añadió que el Departamento de Transporte ha afirmado que otras agencias de Estados Unidos deberían tomar la iniciativa de elaborar planes para brotes.

Como parte de sus recomendaciones a los legisladores de Estados Unidos, el regulador dijo que los insta a tomar medidas legislativas para exigir al Departamento de Transporte para que trabaje con otras agencias en el desarrollo de un plan nacional.

También criticó a la SBA por no entregar en sus datos descripciones detalladas de los préstamos realizados, y no esbozar planes para revisar los créditos por menos de dos millones de dólares. La SBA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

El espectacular anuncio de la CIA para reclutar agentes espías en Estados Unidos. (25/06/2020)