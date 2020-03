CORONAVIRUS EN VIVO: Nueva York [Reuters]. El número de casos conocidos de coronavirus en Estados Unidos superó la marca de 115.000, con más de 1.900 muertos, mientras el presidente Donald Trump decía el sábado que consideraba imponer una cuarentena sobre la región de Nueva York, muy golpeada.

Los médicos y enfermeros que luchan en la trinchera contra la pandemia reclaman más trajes de protección y material sanitario para hacer frente a las oleadas de pacientes que ya están empujando al límite la capacidad de los hospitales en focos del virus como la Ciudad de Nueva York, Nueva Orleans y Detroit.

Trump dijo a los reporteros que podría ordenar la cuarentena en tres estados, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, que en conjunto han registrado al menos 64.000 infecciones y 895 muertes.

También pareció atenuar sus comentarios previos llamando a reabrir rápidamente la economía estadounidense. Consultado sobre si creía que Estados Unidos se reactivaría para el 12 de abril, domingo de Pascua, Trump respondió: "Veremos qué ocurre".

El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo dijo que no tenía detalles sobre cualquier posible orden de cuarentena para su estado, afirmando en un encuentro informativo: “ni siquiera sé qué significa eso. No sé cómo se puede poner en vigor legalmente, y desde un punto de vista médico no sé qué se lograría”.

Sostuvo que Nueva York postergaría su elección primaria presidencial al 23 de junio desde el 28 de abril.

Mientras la crisis se profundiza, los enfermeros en el Centro Médico Jacobi en el distrito del Bronx, en Nueva York, protestaban fuera del hospital el sábado, diciendo que los supervisores les pidieron que reutilizaran equipos personales de protección, incluyendo máscaras. Algunos portaban carteles con consignas como “protejan nuestras vidas así podremos salvar las de ustedes”.

Los médicos también están especialmente preocupados por una escasez de respiradores, máquinas que ayudan a los pacientes a respirar y son muy necesarias para los que sufren el COVID-19, una enfermedad respiratoria parecida a la neumonía causada por el altamente contagioso coronavirus.

Los hospitales también han sonado la alarma por la falta de medicamentos, tanques de oxígeno y personal entrenado.

Para el sábado a la tarde, el numero de casos en Estados Unidos ascendía a 115.842, con al menos 1.929 muertes, de acuerdo con un conteo de Reuters.

Estados Unidos ha tenido la mayor cantidad de casos registrados de todos los países desde que su número de infecciones eclipsó a los de China e Italia el jueves.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

