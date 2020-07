Nathan García tiene 11 años y su hermano mayor Isaíah, 14. Estos niños de Houston, Texas, acaban de perder a sus padres a causa del nuevo coronavirus. Primero se fue mamá, Naomi Esquivel; y dos semanas después, papá, Carlos García le siguió los pasos. El COVID-19 ha golpeado duramente a esta familia de latinos en Estados Unidos que se suma a la larga lista de hogares fragmentados por esta terrible enfermedad.

“No pude despedirme de mi mamá ni de mi papá y es lo que más me duele ahora”, contó entre lágrimas Isaíah García a Univisión. Tanto él como su hermano menor aún se desmoronan al saberse huérfanos, pero al mismo tiempo dicen estar agradecidos pues no irán a un orfanato. Su tío, Jacob Mendoza, se encargará de su crianza de ahora en adelante.

“La pérdida de mi hermana y de mi cuñado es algo que pesa en mi corazón, especialmente porque no pudimos estar ahí con ellos cuando fallecieron. La responsabilidad que voy a tomar de cuidar a mis sobrinos es un honor”, señaló el tío de los menores. Se lo había prometido a su cuñado en sus últimas horas.

Así empezó todo

El pasado 2 de julio, Naomi Esquivel, falleció. Aquella noche, la mujer de 39 años de edad sufrió cuatro paros cardiacos y los médicos decidieron conversar con la familia pues el estado de Naomi era crítico. El coronavirus había atacado su hígado y para esa hora sus pulmones estaban colmados de líquido, el COVID-19 había llevado su cuerpo al extremo y no resistiría más.

“Nos dijeron que lo mejor que podíamos decidir era de dejarla ir porque nada más estaba sufriendo”, explicó Jacob Mendoza, durante una entrevista para Telemundo. “Tuvimos que dejarla ir”, detalló el hermano menor de Esquivel.

Ante la partida de su madre, los hermanitos pensaron que se enfrentaban al mayor reto de sus vidas. Así lo detalló Isaíah en una entrevista que dio para ABC. Sin embargo, el destino fue cruel y dos semanas después su papá partió a causa de la misma enfermedad.

La partida de Carlos García, el papá de los niños, fue fulminante. Lo llevaron a un hospital el pasado 17 de julio, ahí detectaron que era positivo a coronavirus y a las pocas horas de esta terrible noticia falleció. El COVID-19 atacó sus riñones y no dejó tiempo para que este padre de familia se despidiera.

“Lo que más nos duele es que murieron solos por causa del COVID, mi hija tan siquiera tuvimos la dicha de despedirla por teléfono, de entregársela al Señor, decirle que la amábamos mientras ella estaba falleciendo. Pero a mi yerno no lo alcanzamos… murió solo”, contó Rita Márquez, la madre de Esquivel a Telemundo.

Afortunadamente los menores serán respaldados por su tío, quien ya tiene cuatro hijos. Debido a las dificultades que han experimentado y gastos que el coronavirus ha traído a su familia, han abierto una iniciativa en GoFundMe.com para pagar gastos de sepelio y ayudar a financiar el futuro de Isaíah y Nathan.

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos: refrigeradores comunitarios contra el hambre en Nueva York 23/07/2020