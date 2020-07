La pandemia de coronavirus tiene en ascuas al mundo entero. Mientras esperamos una vacuna o la cura definitiva, las mascarillas parecen ser nuestras mejores aliadas para salir a la calle. Sin embargo, hay quienes se toman las indicaciones al pie de la letra. Así sucedió en California, Estados Unidos, cuando una pareja de esposos se disponía a disfrutar de un picnic en un parque de San Diego y una mujer entró de forma intempestiva para rociarles gas pimienta en sus rostros.

“Esa soy yo llorando histéricamente en el fondo, porque mi inocente esposo acaba de ser rociado con spray sin ninguna razón”, escribió Ash O’Brien en una publicación de Facebook que incluye el video del preciso momento en que todo sucedió.

O’Brien le dijo a KGTV que todo este incidente sucedió el pasado jueves 23 de julio, en el parque Dusty Rhodes ubicado en Ocean Beach. Este lugar es un espacio destinado para pasear perros, para que estos jueguen y corran libremente. La pareja se encontraba acompañada de su pug de tres meses de edad cuando todo sucedió.

Pensaron que por estar alejados de otras personas podrían quitarse las mascarillas y comer tranquilos, pero desataron la ira de otra amante de los canes que paseaba por ahí. Automáticamente [la mujer] comenzó a decir cosas, nosotros no usamos mascarillas cuando estamos guardando la distancia social”, contó O’Brien. “No había nadie cerca de nosotros [en ese momento]. Donde sea necesario, usamos [nuestras mascarillas]“, detalló.

Según publicó ABC 10, la agresora se acercó a la pareja para increparles por comer en aquel lugar y no usar mascarillas. Ella dijo que no sabían que había una ordenanza que prohibía comer en el parque. “De haber sabido que no se podía comer allí no habríamos llevado a nuestro cachorro. Además nos empezó a cuestionar que no estábamos usando mascarillas cuando, en realidad, estábamos manteniendo distancia social: no había nadie cerca nuestro”, aseguró O’Brien cuando fue consultada por la cadena de televisión local.

”Se acercó a la mesa y me roció la cara. Mi esposo, como buena persona que es se paró para pedirle que se retire y para pedirle que se calmara. La mujer lo agarró de la oreja y le vació el resto del tubo de gas en la cara”, contó O’Brien a ABC 10.

Por esta razón, se vieron obligados a retirarse del parque e ir inmediatamente a un hospital para atender las quemaduras que dejó el gas pimienta sobre la piel del esposo de Ash O’Brien. Tras resolver la emergencia de salud, la pareja se dirigió a hacer una denuncia ante la policía de San Diego y quedó asentado como un caso de ofensa menor.

El video fue tomado por un testigo de la violenta escena y compartido por O’Brien en sus redes sociales. Pese a que la agresora escapó de la escena, la testigo llegó a grabar el número de placa del automóvil de la mujer. El clip no tardó en viralizarse, ha sido compartido más de 1.400 veces en Facebook.

