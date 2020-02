EEUU







EE.UU.: The New York Times afirma que personal sanitario que visitó bases no estaba preparado para el coronavirus El diario estadounidense señaló que el equipo fue “desplegado de manera inapropiada” a dos bases militares en California para ayudar en el tratamiento de las personas que habían sido evacuadas de las zonas más afectadas por el COVID-19, especialmente en China