Una historia que parece repetirse cada fin de semana en Washington Square Park, Nueva York, nuevamente la policía de la Gran Manzana se vio obligada a intervenir en una fiesta espontánea en la que no había distanciamiento social y pocos usaban mascarillas. Muchos parecían indiferentes a la propagación del coronavirus, pese a que Estados Unidos con más de 6 millones y medio de casos es el país con más contagios y muertos por COVID-19 a nivel mundial.

El viernes por la noche una gran multitud de jóvenes se reunió en Washington Square Park para celebrar una fiesta. Se trataba de una reunión masiva que se podía ver en dicho espacio por segundo fin de semana consecutivo y esto alertó a las autoridades.

“Es la 1:35 a.m. Washington Square Park está cerrado. Diríjase a una salida”, se logró escuchar en el altavoz de una de las patrullas que debió acercarse al perímetro. Esto sucedió en la madrugada del sábado, pero menos de 24 horas después de la colocación de las barricadas, reapareció una reunión similar.

Según una de las asistentes a la fiesta, se trataba de una protesta realizada por “Black Lives Matter”. “El regocijo es parte de la protesta también”, dijo Larissa Vassallo cuando fue consultada por la periodista Cory James de CBS2. “Muchas veces comenzamos temprano, temprano en la mañana, y luego venimos aquí para disfrutarnos y amarnos”, añadió.

La Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés), señaló que está al tanto de todo esto. Aunque el parque no es parte de su campus, este tipo de actividades ante una coyuntura de pandemia sí afecta a su comunidad. Por eso la institución educativa ha enviado advertencias a sus estudiantes sobre reuniones sin distancia social.

“Firmamos un contrato, volviendo a la escuela, diciendo que si infringíamos las reglas, nos suspenderían y no recuperaríamos la matrícula. Creo que es justo”, señaló Megan Trout, estudiante de primer año en la NYU, cuando fue consultada por la prensa.

Ante los hechos la NYU ha tomado varias acciones. Por un lado, han suspendido a más de 30 estudiantes por desacatar las normas de distanciamiento social. Y se están apoyando en sus propios funcionarios para enviarlos como “embajadores de salud pública” a las entradas del parque para que entreguen mascarillas. Algunos estudiantes también hacen esta labor de forma voluntaria.

Por su parte, los oficiales de policía de Nueva York se hicieron presentes el sábado junto a los oficiales que se encargan de patrullar dicha zona. Ambos grupos monitorearon a la multitud desde lejos, mientras las personas cercanas observaban cómo se desarrollaba la reunión.

“No parece aterrador. Cuando llegué aquí por primera vez, me sentí un poco tensa, pero de inmediato me di cuenta de que era bastante tranquilo y me sentía totalmente relajado”, dijo la residente de Queens, Joan Delisio.

Este tipo de actividades podría fomentar que la población baje la guardia por completo ante las medidas sanitarias que deben respetarse para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Por ello tanto las autoridades de la NYU como la policía se encuentra alerta.

