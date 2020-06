Donald Trump ya cuenta las horas para que sea el sábado en la noche y retome oficialmente su campaña electoral. El lugar elegido es Tulsa, Oklahoma, donde volverá al ruedo y se reunirá ante 20 mil personas, en el primer evento masivo en el mundo que se realiza en medio de la pandemia del coronavirus.

Para Trump será, además, el primer acto electoral masivo desde que, en marzo, se prohibieron los viajes y las grandes concentraciones de personas en Estados Unidos debido al COVID-19. “El presidente está muy emocionado de volver a la carrera”, dijo a la prensa el miércoles su asesora principal Kellyanne Conway.

Seguidores de Trump ya están haciendo cola afuera del BOK Center, en Tulsa, Oklahoma, para asistir al primer mitin del presidente en medio de la pandemia. (Bloomberg News)

Sin embargo, pese a la emoción de Trump de volver a sentir los aplausos y vítores de sus incondicionales, el temor está latente pues este esperado mitin puede convertirse en un ‘super propagador’ del virus.

Los científicos han señalado que el coronavirus se propaga con mucha más facilidad en espacios cerrados que en el exterior, donde el aire que circula tiene más posibilidad de dispersar las partículas. Si se trata de un local con miles de personas en él, las opciones de contagio se multiplican. Muchos de los asistentes a los mítines de Trump son adultos mayores, lo que los pone en mayor riesgo de severas complicaciones en caso de contraer COVID-19.

Pero no solo eso. Tras la reapertura de la actividad económica en Oklahoma y el levantamiento de las restricciones de movilidad ha habido un repunte de casos.

El condado de Tulsa reportó 96 nuevos casos el martes, más del doble de los máximos establecidos en abril. Según las cifras del Departamento de Salud del condado, el promedio en una semana de contagiados subió a 73,9 el martes, en comparación con 17,4 casos del 1 de junio.

Por ello, la semana pasada, el doctor Bruce Dart, director de salud pública de Tulsa, pidió que se posponga el evento. Sin embargo, no ha sido escuchado.

“Entiendo el sentir de que la concentración podría representar un riesgo para la salud pública”, dijo Steve Curry, miembro del Comité Nacional Republicano de Oklahoma. “Si tienes un trastorno de inmunodeficiencia, o estás en una categoría de alto nivel de riesgo, no deberías ir a la manifestación y deberías quedarte en casa”, agregó.

¿Y el distanciamiento social?

Según la campaña de Trump, más de un millón de personas se habían inscrito por Internet para intentar conseguir un asiento en el BOK Center.

“Está claro que la campaña quiere que este evento sea enorme y la gente está trabajando duro para evitar cualquier problema”, dijo un asesor de Trump, pidiendo el anonimato para hablar libremente. “Para todos los propósitos prácticos, este es el reinicio de la campaña Trump 2020”, dijo a la agencia AP. Los asistentes serán sometidos a controles de temperatura y se distribuirán mascarillas, aunque quizá muchas no las quieran utilizar, siguiendo el ejemplo del propio presidente que se niega a ponerse un tapabocas.

A todos los asistentes al mitin del sábado se les tomará la temperatura y se entregarán mascarillas. (Reuters)

Lo que sí está claro que es dentro del recinto no habrá distanciamiento social ni asientos vacíos, por deseo del propio Trump. “No puedo imaginar un evento en donde cada seis asientos están vacíos por cada uno que tienes ocupado. Eso no se vería muy bien”, dijo en abril.

El estado de Oklahoma permite reuniones públicas de cualquier tamaño siempre y cuando los organizadores garanticen que los participantes se mantengan a una distancia de 1,8 metros.

Se cuidan las espaldas

Por ello, la campaña de Trump, consciente del riesgo, ha hecho firmar una declaración a los asistentes por la cual eximen de responsabilidad a los organizadores en caso de que contraigan el COVID- 19, para protegerse de cualquier demanda legal. “Al dar clic abajo, reconoces que existe un inherente riesgo de exposición al COVID-19 en cualquier lugar público donde hay personas presentes. Al asistir al evento, tú y cualquier invitado voluntariamente reconocen los riesgos relacionados con la exposición al COVID-19 y están de acuerdo en no hacer a Donald J. Trump for President Inc. responsable de enfermedad o lesión”.





Esta es la declaración que ha incluido la campaña de Trump para todos los que se han registrado para el evento del sábado. Los asistentes aceptan que no presentarán ninguna demanda en caso de contraer el COVID-19.





“Nadie en el mundo está realizando eventos masivos a puertas cerradas, y muchos menos eventos con 20 mil personas en el medio de una pandemia global”, expresó el legislador demócrata, que representa a Tulsa, Monroe Nichols. “El mitin del sábado es el peor escenario y la tormenta perfecta para que se propague más el virus”.

