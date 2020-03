CORONAVIRUS EN VIVO | Sandra Peraldo no sabe qué hacer, a quién más recurrir y qué pedir para regresar al Perú. La joven peruana de 21 años llegó a Estados Unidos el pasado 10 de diciembre, pero ahora ve frustrado su retorno tras el anuncio del cierre de fronteras decretado por el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“La verdad es que veo difícil que nos manden algún avión”, dijo en diálogo telefónico con El Comercio desde Miami la estudiante nacida en Lima, quien ya lleva diez días tratando de salir de Estados Unidos.

En vista de que el panorama no está fácil y luego de la declaración del presidente Martín Vizcarra donde instaba a los peruanos varados en el extranjero a “esperar con paciencia”, Sandra pide “empatía” para con los connacionales que aún esperan una solución para regresar al país.

“La verdad que yo estoy de acuerdo con todas las medidas que el presidente Vizcarra ha dado porque son súper rectas, estrictas, y es lo que se debe hacer. Pero eso de que tengan paciencia siento que tal vez, decirlo así suena un poco como si yo no supiese nada de política, pero donde queda la empatía", refirió.

"Somos chicos jóvenes. Si hablamos de turistas (ellos también necesitan volver) pero están con su familia. Si bien ahorita nadie está en las calles durmiendo (nos están dando comida, alojamiento), creo que pueden agilizar un poco más las cosas”, añadió.

Sandra trabajó durante todo el verano en Colorado como parte del programa “Work and Travel” (diseñado para que jóvenes viajen y trabajen en Estados Unidos durante sus vacaciones). Sin embargo, a partir del día 15 de marzo su situación se vio claramente afectada.

Ante el inminente avance del coroanvirus en Estados Unidos, el resort donde trabajaba decidió suspender todas sus actividades y Sandra no tuvo otra opción que buscar el cambio de fecha de su vuelo de regreso, que en un principio estaba programado para el 31 de marzo. La compañía aérea le informó que su pasaje había sido cancelado. “Nosotros no tenemos permiso para llegar a Perú hasta el 8 de mayo”, fue el mensaje que recibió.

En medio de la desesperación, la joven considera que su situación se puede agravar. “Mi visa se va vencer, voy a tener problemas después para volver, voy a tener que pagar extensión de visa y no voy a tener plata para vivir acá”, indicó.

Miami: Una larga espera

La estudiante de la Universidad de Lima buscó respuestas en el consulado peruano de Denver. La única salida era llegar a Miami para encontrar vuelos directos a Lima.

Una vez aterrizada en Miami, Sandra se unió a sus dos primos que también corrían la misma suerte de ella. En el consulado de esa ciudad, la respuesta no fue muy alentadora. Había que esperar.

La situación no era del todo buena en Miami. Sandra relató que algunos estudiantes peruanos han podido viajar pagando sus pasajes a través de rutas gestionadas por las empresas del programa “Work and Travel” y otros en aviones de emergencia que se han visto restringidos por temas sanitarios.

No obstante, los peruanos varados en el aeropuerto de Miami obtuvieron la ayuda de las autoridades peruanas. El grupo fue alojado en el hotel “Holiday Inn”. Mientras ella decidió aceptar la ayuda de un amigo personal de su familia.

— En vista del complejo panorama que viven muchos peruanos de tu edad en Estados Unidos, ¿qué piensa hacer?

Yo la verdad desde ayer estaba pensando en comprarme un pasaje en estas empresas, pero es que son 650 dólares. Y como yo ya te he explicado no es que tenga un montón de dinero. No me puedo pagar un hotel acá y por eso felizmente el amigo de mi familia nos está recibiendo. Obviamente, nos está dando comida y todo. Somos como más de 3 mil estudiantes que nos hemos quedado aquí. No solamente en Miami sino en todo Estados Unidos. Ya no sé qué más hacer porque nos siguen diciendo que no tienen información de vuelos.

—¿Cuál sería su última opción?

Comprar un pasaje sería mi última posibilidad porque no es algo que yo pueda pagar. En verdad, no puedo, sino que simplemente voy a tener que hacerlo si es que se da el caso.

