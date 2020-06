El preocupante repunte de los casos de coronavirus en el sur y el oeste de Estados Unidos ha afectado especialmente a Florida, donde la reapertura del estado y el retorno de los jóvenes a las playas y la vida nocturna se vio reflejado la última semana en cifras récord de contagios y un aumento en las hospitalizaciones.

El propio gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció hace unos días que el estado se enfrenta a una “explosión real” de la enfermedad. Por ello, las autoridades ya empezaron a frenar los esfuerzos por reabrir su economía, ordenando a los bares que vuelvan a cerrar y endureciendo las restricciones en los restaurantes.

El Comercio conversó al respecto con la Cónsul General del Perú en Miami, Martha Lizárraga Picciotti, quien comenta sobre los mayores riesgos a los que se enfrenta Florida debido al aumento de casos de COVID-19.

—¿Cómo definiría la situación actual de la pandemia en Florida?

La situación en Florida es de preocupación y desconcierto toda vez que se ha incrementado la cifra de nuevos casos de coronavirus, superando los 5.000 al día. El repunte estaría vinculado al contagio de personas entre 18 y 24 años con sobrepeso. Por ello, los gobiernos de algunas localidades del estado decidieron retroceder en la reapertura de locales como bares y restaurantes, mientras esperan una estrategia integral ante la pandemia por parte del gobernador estatal. Cabe señalar que, según las recomendaciones del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la tasa de pruebas y positivos debe estar por debajo de 10% para establecer las reglas de la “nueva normalidad”. Por otro lado, la pandemia ha afectado al sector económico y laboral, perjudicando particularmente al sector turismo, principal fuente de ingreso del estado.

Cientos de personas disfrutan de un día soleado en Miami Beach. La imagen es del último viernes. (Foto: EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA)

—¿Qué tan riesgoso o contraproducente ha sido abrir el estado y poner fin al confinamiento en Florida?

Considero que esa pregunta corresponde ser respondida por las propias autoridades de Florida a la luz de una exhaustiva evaluación de las estadísticas y del resultado de las medidas adoptadas. En todo caso, ante el reciente incremento de nuevos casos de COVID-19, ciudades como Miami y Miami Beach, entre otras, acordaron retrasar la “fase 3 de la reapertura” y mantener cerrados los cines, teatros, bares, discotecas así como restricciones a la práctica masiva de actividades deportivas.

—¿Qué se sabe de los peruanos contagiados en Florida? ¿Se conoce el aproximado de número de casos?

Al respecto, cabe señalar que no es parte del protocolo del test del COVID-19 que se efectúa a los interesados, el registro de su nacionalidad, solo toman nota si es o no residente en Florida. En ese sentido, el estado de Florida no provee información diferenciada de los casos reportados por país de procedencia. Lo que sí se conoce es la incidencia entre los residentes que se identifican como latinos, quienes representan el 34% de los contagios reportados (37,927), 35% de las hospitalizaciones (4,849) y 25% de los fallecimientos (830) [cifras actualizadas hasta el último jueves].

Los casos y hospitalizaciones en Florida aumentaron desde que en junio el estado avanzó en la reapertura económica. (Foto: AFP / CHANDAN KHANNA)

—¿Se tiene conocimiento del número de peruanos que han fallecido por el virus?

Conocemos de dos casos, en tanto los familiares se apersonaron al Consulado a realizar el registro de las citadas defunciones.

—¿El Consulado está apoyando de algún modo a la comunidad peruana para prevenir contagios?

El Consulado General, desde los primeros días de marzo, inició la difusión, a través de nuestras redes sociales, de recomendaciones sobre medidas de bioseguridad como el lavado de manos y desinfección de ambientes, uso de mascarillas y preservación de la distancia social. Las atenciones en el Consulado se llevan a cabo por vía postal y presencialmente con previa cita, con la exigencia de portar mascarilla, respetando a su vez la disposición de Florida de no tener más de diez personas en el local consular. Las solicitudes de atención se tramitan a través del siguiente enlace https://peru.as.me/schedule.php.

—¿Cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta Florida debido al aumento de los casos de COVID-19?

El principal riesgo se presenta ante la apertura progresiva de actividades decretada por las autoridades de Florida, en cuyo marco la capacidad hospitalaria se podría ver superada debido al incremento de contagios, como ya sucedió en otras partes de país. A ello habría que añadir que nos encontramos inmersos en la época en que se producen las tormentas tropicales y huracanes, que podrían agudizar una situación de emergencia del estado.

La pandemia llegó a Florida hace cuatro meses. La foto fue tomada el último viernes. (Foto: EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA)

----------------------------

VIDEO RECOMENDADO

Atentado contra el jefe de seguridad de Ciudad de México. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR