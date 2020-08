Después de expresar su frustración por la lentitud de la aprobación de los tratamientos para el coronavirus, el presidente Donald Trump anunciará el domingo la autorización del uso de emergencia de plasma sanguíneo de recuperados de la enfermedad para tratar a pacientes con COVID-19.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que Trump anunciará un “gran avance terapéutico” relacionado con el tratamiento del coronavirus, en compañía del secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y el doctor Stephen Hahn, jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés).

El anuncio se producirá días después de que los funcionarios de la Casa Blanca sugirieran que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tuvo retrasos por motivos políticos en la aprobación de una vacuna y tratamientos para la enfermedad que ha impactado negativamente en las posibilidades de reelección de Trump.

En vísperas de la Convención Nacional Republicana, Trump va a a emitir esta noche la orden de emergencia, que facilitaría que algunos pacientes obtengan el tratamiento, según funcionarios de la Casa Blanca.

El plasma sanguíneo, tomado de pacientes que se han recuperado del coronavirus y es rico en anticuerpos, puede brindar beneficios a quienes luchan contra la enfermedad. Pero la evidencia no ha sido concluyente en cuanto a cómo funciona o cuál es la mejor forma de administrarlo.

Muchos científicos y médicos creen que el plasma podría proporcionar algún beneficio, pero está lejos de ser un gran avance. Es rico en anticuerpos que podrían ser útiles para combatir el coronavirus, pero la evidencia hasta ahora no ha sido concluyente sobre si funciona, cuándo administrarlo y qué dosis se necesita.

La Casa Blanca se había impacientado con el ritmo de la aprobación del plasma, pero las acusaciones de desaceleración, que se presentaron sin pruebas, fueron solo el último asalto del equipo de Trump a la llamada burocracia del “estado profundo”. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que “hemos observado a varias personas que no están siendo tan diligentes como deberían ser en términos de llegar al fondo del asunto”.

“Este presidente se trata de reducir la burocracia”, dijo Meadows en una entrevista en “This Week” de ABC. “Tenía que asegurarse de que sintieran el calor. Si no ven la luz, necesitan sentir el calor porque el pueblo estadounidense está sufriendo “.

El impulso del domingo se produjo un día después de que Trump tuiteó duras críticas sobre el proceso para tratar el virus, que ha matado a más de 175.000 estadounidenses y ha puesto en peligro sus posibilidades de reelección. La Casa Blanca ha invertido vastos recursos en un proceso acelerado para desarrollar una vacuna y los asesores de Trump han apostado porque sea una “sorpresa de octubre” que podría ayudar al presidente a recuperar terreno en las encuestas.

“El estado profundo, o quien sea, en la FDA, está dificultando que las compañías farmacéuticas logren que las personas prueben las vacunas y las terapias”, tuiteó Trump. “Obviamente, esperan retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. ¡Debe concentrarse en la velocidad y salvar vidas!”.

A principios de este mes, los investigadores de Mayo Clinic informaron un fuerte indicio de que el plasma sanguíneo de los sobrevivientes de COVID-19 ayuda a que otros pacientes infectados se recuperen. Pero no se consideró una prueba.

A más de 64.000 pacientes en EE.UU. se les ha administrado plasma de convalecencia, un método centenario para combatir la gripe y el sarampión antes de las vacunas. Es una táctica a la que recurrir cuando aparecen nuevas enfermedades, y la historia sugiere que funciona contra algunas, pero no todas, las infecciones.

Todavía no hay pruebas sólidas de que combata el coronavirus y, de ser así, cuál es la mejor manera de usarlo.

La Clínica Mayo informó datos preliminares de 35.000 pacientes con coronavirus tratados con plasma, y dijo que hubo menos muertes entre las personas que recibieron plasma dentro de los tres días posteriores al diagnóstico, y también entre las que recibieron plasma que contenía los niveles más altos de anticuerpos que combaten virus.

Pero no fue un estudio formal. Los pacientes fueron tratados de diferentes formas en hospitales de todo el país como parte de un programa de la FDA diseñado para acelerar el acceso a la terapia experimental. Ese programa de “acceso ampliado” rastrea lo que les sucede a los destinatarios, pero no puede probar que el plasma, y no otra atención que recibieron, fue la verdadera razón para la mejora.

Hay pocos datos sobre su eficacia o si debe administrarse bastante temprano en una enfermedad para marcar una diferencia significativa, dijo el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt.

