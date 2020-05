Washington [AFP]. Estados Unidos va a acusar públicamente a China de intentar piratear investigaciones estadounidenses sobre una vacuna para el coronavirus, informaron este lunes dos periódicos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) están planeando emitir una advertencia sobre los piratas informáticos chinos, en un momento en que iniciativas gubernamentales y privadas están en una carrera contrarreloj para obtener una vacuna, informaron los diarios estadounidenses The Wall Street Journal y The New York Times.

Según los reportes, varios funcionarios de Estados Unidos acusan a los piratas de estar vinculados al gobierno de China. La advertencia será emitida en los próximos días.

En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, rechazó las acusaciones, afirmando que su país se opone firmemente a los ciberataques.

“Estamos liderando la investigación mundial para el tratamiento y una vacuna para el COVID-19”, afirmó el ministro que aseguró que es “inmoral” atacar a China con rumores y calumnias en ausencia de “pruebas”.

El gobierno de Donald Trump acusa a las autoridades de China de haber tardado en alertar al mundo de la epidemia y de haber disimulado su extensión, por lo que considera que son “responsables” de la propagación planetaria, que ha provocado a una crisis económica sin precedentes.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

